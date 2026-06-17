Θοδωρής Μαραντίνης για την παύση των Onirama: «Έκρινα ότι αυτό είναι καλό, χρήσιμο, ωφέλιμο, ίσως και σοφό»

0

«Τώρα ουσιαστικά έχω έναν λευκό καμβά, αλλά με πολλά χρώματα μαζί μου, που μπορώ να ζωγραφίσω ό,τι θέλω»

Την απόφαση να μπει σε παύση η πορεία των Onirama εξήγησε ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στο «Στούντιο 4» μαζί με την Ευρυδίκη, με αφορμή τη μουσική τους συνεργασία για το φετινό καλοκαίρι.

«Κατάλαβα για μένα ότι είναι ωραίο κάποια στιγμή κάποια πράγματα να βάζεις μια άνω τελεία, γιατί εγώ έτσι το λέω. Δεν είμαι άνθρωπος που πιστεύει ούτε στο “ποτέ”, ούτε στο “πάντα”. Οπότε αυτό που μ’ αρέσει να λέω για τους Onirama και για τη φάση αυτή που έχει συμβεί τώρα, είναι ότι έχουμε βάλει μια άνω τελεία», ανέφερε αρχικάο Μαραντίνης και στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως η απόφαση μόνο εύκολη δεν ήταν, τόσο για τον ίδιο όσο και για τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος.

«Έκρινα ότι αυτό είναι καλό, χρήσιμο, ωφέλιμο και ίσως και σοφό. Παρόλο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Για μένα δυσκολεύτηκα πάρα πολύ γι’ αυτή την απόφαση, όπως δυσκολεύτηκαν και τα παιδιά. Το κατανοήσαμε όλοι όμως ότι είναι ωραίο, πριν να αρχίσει μια φθορά ή οτιδήποτε αρνητικό μπορεί να προκύψει μέσα από τη φθορά, να κάνουμε μια μικρή παύση, να φρεσκαριστούμε όλοι με διάφορους τρόπους και θεωρώ ότι στο μέλλον σίγουρα θα ξαναβρεθούμε κάπου».

Ο Θοδωρής Μαραντίνης τόνισε ότι η περίπτωση ενός συγκροτήματος διαφέρει από μια ερωτική σχέση, φέρνοντας ως παράδειγμα καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα που επανενώθηκαν έπειτα από χρόνια και κατάφεραν να επαναπροσδιορίσουν την πορεία τους.

«Νομίζω ότι έχει μια διαφορά με τις ερωτικές σχέσεις. Αυτό έχει αποδειχτεί σε πολλές περιπτώσεις, είτε συγκροτημάτων είτε καλλιτεχνών που έκαναν ένα κενό και μετά ξαναβρέθηκαν. Είτε έκαναν μεγαλύτερη καριέρα είτε μικρότερη. Μπορούν να προσδιορίζονται ξανά».

Κλείνοντας, ο τραγουδιστής μίλησε για τη δημιουργική ώθηση που του έδωσε αυτή η απόφαση, εξηγώντας πως η απουσία του πλαισίου των Onirama τού επιτρέπει να εξερευνήσει νέες καλλιτεχνικές διαδρομές.

«Θεωρώ ότι είναι σοφό να μπορείς να αντιληφθείς πότε πρέπει κάτι να το σταματήσεις και να μη σε σταματήσει. Κατάλαβα ότι αυτό εμένα αυτή τη στιγμή μού έχει δώσει μια ώθηση στο να ξαναπροσδιοριστώ. Οπότε αυτό μου βγάζει πολλή δημιουργικότητα. Μου αφήνει ένα μεγαλύτερο περιθώριο, γιατί δεν υπάρχει το πλαίσιο των Onirama, που έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή σε περιορίζει με την καλή έννοια. Τώρα ουσιαστικά έχω έναν λευκό καμβά, αλλά με πολλά χρώματα μαζί μου, που μπορώ να ζωγραφίσω ό,τι θέλω».