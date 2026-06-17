Χριστίνα Παππά: Όταν μία γυναίκα μπει σε εμμηνόπαυση ή θέλει πολύ σεξ, ή τίποτα – Ανήκω στην κατηγορία που δεν θέλω καθόλου

0

«Έχασα 11 κιλά, κατέβηκα 3 νούμερα, έκανα ενεσούλα για 2 μήνες και μερά διατροφή»

Τον τρόπο που αδυνάτισε σε μικρό χρονικό διάστημα αποκάλυψε η Χριστίνα Παππά, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Έχασα 11 κιλά. Τρία νούμερα κατέβηκα. Η αλήθεια είναι βοηθήθηκα. Έκανα ενεσούλα για 2 μήνες και μετά έκανα διατροφή. Δηλαδή τώρα πια προσέχω. Έκανα μόνο πολύ λίγο ενέσιμα, μετά έκανα διατροφή και τώρα το Πάσχα που νήστευα 50 μέρες και έτρωγα πολύ ψωμί. Ούτε τυρί ούτε αυγά ούτε τίποτα. Δεν τα έχασα όλα με την ένεση. Έκανα διατροφή μετά, απλά έκλεισε λίγο το στομάχι μου. Βοηθήθηκα για αυτό, διότι εμένα μ’ αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά και τα ψωμιά. Τρελαίνομαι! Δηλαδή το βράδυ παλιά που πήγαινα σπίτι και έτρωγα τις σοκολάτες και τα κέικ, τώρα τα έκοψα», είπε η Χριστίνα Παππά.

«Δεν θέλω να ερωτευτώ. Είμαι μια χαρά έτσι. Και ποιος ο λόγος να ερωτευτώ;», αναρωτήθηκε σε άλλο σημείο της συνέντευξης η ηθοποιός. Σε ερώτηση αν θα ξαναπαντρευόταν, η Χριστίνα Παππά εξομολογήθηκε τα εξής:

«Δεν θα ξαναπαντρευόμουν, όχι, κάθετα, όχι. Το σεξ ξέχασέ το. Δεν θέλω σεξ! Είναι γυναίκες, σε μια περίοδο… που εγώ δε ντρέπομαι να το πω, είναι ένα πράγμα το οποίο οι γυναίκες πρέπει να το λέμε. Όταν μία γυναίκα μπει σε εμμηνόπαυση… ή θέλει πολύ σεξ, ή δε θέλει πολύ σεξ. Εγώ λοιπόν ανήκω στην κατηγορία που δεν θέλω καθόλου. Είμαι της παρέας, μ’ αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ, είμαι της συντροφικότητας. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, και νομίζω ότι κάθε δεκαετία που αλλάζει 30, 40, 50, γίνονται και διαφορετικά πράγματα στη ζωή μας, διαφορετικές σκέψεις».