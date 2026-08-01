Ο Τζον Λεγκουιζάμο σε συζητήσεις για τη νέα ταινία των Daniels στο πλευρό του Ματ Ντέιμον

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Κέρδισε τις εντυπώσεις στην «Οδύσσεια» του Νόλαν

Έχοντας αποσπάσει κάποιες από τις καλύτερες κριτικές της καριέρας του υποδυόμενος τον τυφλό Εύμαιο στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), ο Τζον Λεγκουιζάμο (John Leguizamo) ετοιμάζεται για το επόμενο κινηματογραφικό του βήμα πλάι στον Ματ Ντέιμον (Matt Damon).

Σύμφωνα με το Deadline, ο διάσημος ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να συμμετάσχει στο νέο, άτιτλο ακόμα blockbuster των Daniels.

Το σκηνοθετικό δίδυμο του «Everything Everywhere All At Once», Ντάνιελ Κουάν (Daniel Kwan) και Ντάνιελ Σάινερτ (Daniel Scheinert) υπογράφει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία της ταινίας, ενώ στο καστ περιλαμβάνονται επίσης οι Σάντρα Ο (Sandra Oh), Σον Κόφμαν (Sean Kaufman), Μάικλ Γκαντολφίνι (Michael Gandolfini), Τσαρλς Μέλτον (Charles Melton) καθώς και η διάσημη τραγουδίστρια PinkPantheress.

Οι λεπτομέρειες γύρω από το πρότζεκτ παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό. Οι Κουάν, Σάινερτ και Τζόναθαν Γουάνγκ (Jonathan Wang) θα αναλάβουν την παραγωγή μέσω της εταιρείας τους Playgrounds, στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας που έχουν με τη Universal.

Η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι πιο ιδανική καθώς οι δημιουργοί αναζητούσαν τον κατάλληλο ηθοποιό για τον τελευταίο κρίσιμο ρόλο της νέας τους ταινίας, την ίδια στιγμή που η «Οδύσσεια» έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη, μαγεύοντας το κοινό σε όλο τον κόσμο. Η καθηλωτική ερμηνεία του Λεγκουιζάμο ήταν αυτή που έκλεψε τις εντυπώσεις, εξασφαλίζοντάς του την πρόταση των Daniels, με τα γυρίσματα να έχουν προγραμματιστεί για αργότερα μέσα στη χρονιά, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αν η συμφωνία ευοδωθεί, ο Λεγκουιζάμο και η Universal θα συνεχίσουν την επιτυχημένη συνεργασία τους καθώς ο σταρ ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα του «Exorcist» στο πλευρό της Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson), ενώ στη συνέχεια θα πρωταγωνιστήσει στο δραματικό φιλμ «Bullet Catch», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ντέιβ Μπάραμ (Dave Baram).