Ελένη Φιλίνη: Έχω ερωτευτεί και έχω αγαπηθεί, υπέροχα συναισθήματα

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«Κανείς δεν πρέπει να χάνει την ισορροπία του εξαιτίας μιας σχέσης»

Mε αφορμή τη θεατρική της παρουσία το φετινό καλοκαίρι η Ελένη Φιλίνη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

Η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και για τον ρόλο που έπαιξε διαχρονικά το κομμάτι του έρωτα σ’ αυτήν.

Στην προσωπική σου ζωή κατάφερες να βρεις τις ισορροπίες ή η δουλειά πήρε τις περισσότερες φορές προτεραιότητα;

Πιστεύω ότι τον χρόνο τον δίνεις εκεί που πραγματικά αξίζει. Όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που αξίζει να είναι δίπλα σου, βρίσκεις πάτα χρόνο για εκείνον. Αν δεν υπάρχει αυτή η ουσία, τότε όσες ώρες κι αν διαθέσεις δεν σημαίνει κάτι. Το σημαντικό είναι η ποιότητα της σχέσης και όχι η ποσότητα του χρόνου.

Πόσο σημαντικός είναι ο έρωτας στη ζωή σου σήμερα;

Ο έρωτας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, αλλά δεν πρέπει να γίνεται το κέντρο του κόσμου μας. Έχω ερωτευτεί και έχω αγαπηθεί και θεωρώ ότι αυτά είναι υπέροχα συναισθήματα. Όμως, πιστεύω ότι κανείς δεν πρέπει να χάνει την ισορροπία του εξαιτίας μιας σχέσης.

Όταν ο έρωτας είναι αληθινός και αξίζει, του δίνεις χρόνο, αγάπη και χώρο. Πάντα, όμως, χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου.