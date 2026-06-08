Η απάντηση της ΕΡΤ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Δεν θα συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν»

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«Δεν είστε συνδρομητικό κανάλι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός» έγραφε η επιστολή των πρωταθλητών Ευρώπης

H EΡΤ απάντησε στην επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ανάμεσα στα άλλα ότι δεν θα συμμετέχει σε πρακτικές που δημιουργούν συνθήκες έντασης και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ.

H KAE Ολυμπιακός είχε στείλει επιστολή προς την ΕΡΤ σε σχέση με την κάλυψη του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η ΕΡΤ μια μέρα μετά απάντησε και στάθηκε στο ότι «σκοπός μας ήταν και παραμένει η ανάδειξη της υπεραξίας ενός αθλήματος που προσφέρει συγκινήσεις, επιτυχίες και διεθνείς διακρίσεις στη χώρα μας τόσο σε επίπεδο Εθνικής Ομάδας όσο και σε επίπεδο συλλόγων». Επίσης ότι δεν θα συμμετέχει σε πρακτικές που δημιουργούν συνθήκες έντασης και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ

Αναλυτικά η απάντηση της ΕΡΤ

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της από 06.06.2026 επιστολής σας με θέμα: «Τηλεοπτική κάλυψη του από 05.06.2026 αγώνα καλαθοσφαίρισης μεταξύ των ομάδων της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός και της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός» που λάβαμε, οφείλουμε να επισημάνουμε εξαρχής ότι το περιεχόμενό της περιλαμβάνει βαρύτατους υπαινιγμούς και κατηγορίες κατά της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, των στελεχών της και εργαζομένων της, οι οποίοι επί σειρά ετών υπηρετούν το ελληνικό αθλητικό προϊόν με επαγγελματισμό, ακεραιότητα και αδιαμφισβήτητη δημοσιογραφική επάρκεια.

Η ΕΡΤ συνεργάζεται διαχρονικά με τη διοργανώτρια αρχή του επαγγελματικού μπάσκετ, τον ΕΣΑΚΕ, προσφέροντας στους Έλληνες πολίτες παραγωγές υψηλότατου τεχνικού επιπέδου και δημοσιογραφικής αξιοπιστίας. Καθ’ όλη αυτή τη μακρά πορεία, ουδέποτε αμφισβητήθηκε από τη διοργανώτρια αρχή η ποιότητα των μεταδόσεων της ΕΡΤ, για τις οποίες συνεργαζόμαστε κάθε χρόνο για να τις βελτιώνουμε, δημοσιογραφικά, οργανωτικά, παραγωγικά, σκηνοθετικά προσφέροντας στους πολίτες της χώρας μας υψηλής αξίας αθλητισμό.

Συνομιλητής και θεσμικός συνεργάτης της ΕΡΤ είναι ο ΕΣΑΚΕ, ο οποίος διαχρονικά περιβάλλει με την εμπιστοσύνη του τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Άλλωστε, οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις για τη νέα συμφωνία που θα διατηρήσει το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ στις δημόσιες συχνότητες και τα επόμενα χρόνια.

Σκοπός μας ήταν και παραμένει η ανάδειξη της υπεραξίας ενός αθλήματος που προσφέρει συγκινήσεις, επιτυχίες και διεθνείς διακρίσεις στη χώρα μας τόσο σε επίπεδο Εθνικής Ομάδας όσο και σε επίπεδο Συλλόγων. Οι τελικοί του πρωταθλήματος αποτελούν κάθε χρόνο το επιστέγασμα μιας ολόκληρης αγωνιστικής περιόδου και αποτελούν μπασκετικό γεγονός για όλη την Ευρώπη που βλέπει μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ κορυφαίες ελληνικές ομάδες διεθνούς επιπέδου με τους κορυφαίους προπονητές και παίκτες. Πολύ περισσότερο φέτος, όταν ελληνική ομάδα, η δική σας, ο Ολυμπιακός κατέκτησε πριν από λίγες εβδομάδες την Ευρωλίγκα, επιτυχία που τιμά συνολικά το ελληνικό μπάσκετ και όχι μόνο έναν σύλλογο, δίνοντας χαρά σε εκατομμύρια φιλάθλους.

Δυστυχώς, οι δημόσιες τοποθετήσεις και ανακοινώσεις σας δημιουργούν ακριβώς το αντίθετο κλίμα. Δεν πλήττουν μόνο το προϊόν που όλοι οφείλουμε να προστατεύουμε, αλλά στρέφουν αδικαιολόγητα τα βέλη εναντίον εργαζομένων που επιτελούν το καθήκον τους υπό συνθήκες εξαιρετικά υψηλής πίεσης.

Σε κάθε Τελικό απασχολούνται περισσότεροι από 40 εργαζόμενοι της ΕΡΤ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, σε συνεργεία παραγωγής, εξωτερικές μεταδόσεις, δημοσιογραφική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και σκηνοθεσία. Στο γήπεδο, στο δρόμο, στα γραφεία. Οι επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις σας δημιουργούν αντικειμενικά ζητήματα ασφαλείας για τους ανθρώπους αυτούς, καθώς ήδη ορισμένοι έχουν γίνει αποδέκτες απειλών και στοχοποίησης από οπαδούς που παρασύρονται από ένα αφήγημα περί δήθεν μεροληπτικής κάλυψης.

Η ΕΡΤ στέκεται απολύτως στο πλευρό των εργαζομένων της και σας καλεί να αναλογιστείτε τις συνέπειες τέτοιων δημοσίων παρεμβάσεων, οι οποίες ενισχύουν την τοξικότητα και προκαλούν ένταση και βία εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΡΤ, σε συνεργασία με τη διοργανώτρια αρχή, ακολουθεί επί σειρά ετών τους διεθνείς κανόνες τηλεοπτικής κάλυψης της FIBA. Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την αποφυγή προβολής σκηνών που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω ένταση ή βία, να απαξιώσουν το άθλημα, να θίξουν την προστασία των ανηλίκων ή να λειτουργήσουν ως παράγοντας κλιμάκωσης.

Η εμπειρία της ΕΡΤ στην εφαρμογή αυτών των κανόνων είναι αδιαμφισβήτητη, όπως αδιαμφισβήτητη είναι και η επάρκεια των στελεχών της. Η ΕΡΤ φέρεται με όρους απόλυτης ισοτιμίας προς όλες τις ΚΑΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν σε συνεργασία με τη διοργανώτρια αρχή.

Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό σας περί δήθεν απόκρυψης του περιστατικού εισόδου του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο, επισημαίνουμε τα ακόλουθα, τα οποία επιλέγετε συστηματικά να αποσιωπάτε. Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του τελευταίου τάιμ άουτ του πρώτου ημιχρόνου, περίπου τριάντα δύο δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του.

Εκείνη τη χρονική στιγμή μεταδίδονταν διαφημίσεις τόσο στο τηλεοπτικό σήμα όσο και στο γήπεδο, ενώ η φυσούνα είχε ήδη μετακινηθεί έως την πλάγια γραμμή του αγωνιστικού χώρου, περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα από συγκεκριμένα σημεία.

Με την επανέναρξη της μετάδοσης, ο εκφωνητής της ΕΡΤ κ. Δημήτρης Χατζηγεωργίου — ο οποίος μεταδίδει αγώνες μπάσκετ εδώ και δεκαετίες και αριθμεί περισσότερες από 2.000 αθλητικές μεταδόσεις — αντιλήφθηκε ότι υπήρχε εστία έντασης και αμέσως ζήτησε ενημέρωση από τους δύο ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου, κ. Γιάννη Νάτου και κ. Αποστόλη Τριανταφύλλου.

Οι δύο δημοσιογράφοι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στους πάγκους των ομάδων, παρακολουθώντας τις τελευταίες οδηγίες των προπονητών, και δεν είχαν άμεση εικόνα του περιστατικού. Ζήτησαν εύλογο χρόνο προκειμένου να διασταυρώσουν τα γεγονότα και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ενημέρωσαν τους τηλεθεατές ότι η ένταση προκλήθηκε από την είσοδο του ιδιοκτήτη της γηπεδούχου ΚΑΕ στον αγωνιστικό χώρο.

Αυτό ακριβώς επιτάσσει η δημοσιογραφική δεοντολογία: πρώτα επιβεβαίωση των γεγονότων και έπειτα ενημέρωση του κοινού. Όχι εικασίες, όχι φήμες, όχι αυθαίρετα συμπεράσματα. Από τη στιγμή εκείνη, τα δελτία ειδήσεων και οι ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ κάλυψαν ΕΙΔΗΣΟΕΓΡΑΦΙΚΑ το γεγονός χρησιμοποιώντας κάθε επιβεβαιωμένο οπτικό υλικό που υπηρετεί την είδηση.

Ως προς τις δηλώσεις του κ. Λεπενιώτη, σας επισημαίνουμε ότι ζητήθηκε να πραγματοποιηθούν ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Η ΕΡΤ υπέδειξε εγκαίρως τον αρμόδιο δημοσιογράφο και το σημείο πραγματοποίησής τους. Οι δηλώσεις ξεκίνησαν πρακτικά ταυτόχρονα με το τζάμπολ της επανέναρξης του αγώνα.

Είναι αυτονόητο ότι κατά τη ζωντανή μετάδοση αθλητικής αναμέτρησης απόλυτη προτεραιότητα έχει η αγωνιστική δράση. Οι αποφάσεις για το πότε και με ποιον τρόπο εντάσσεται οποιαδήποτε εμβόλιμη δήλωση στο πρόγραμμα λαμβάνονται αποκλειστικά από τους αρχισυντάκτες και τους σκηνοθέτες της μετάδοσης, με αποκλειστικό γνώμονα την πληρότητα της κάλυψης και την ενημέρωση των τηλεθεατών.

Κλείνοντας, σας τονίζουμε ότι η ΕΡΤ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του ελληνικού μπάσκετ, προσφέροντας υψηλού επιπέδου μεταδόσεις, επενδύοντας κάθε χρόνο σημαντικούς οικονομικούς πόρους για τη στήριξη του πρωταθλήματος και συνεργαζόμενη άριστα με τη διοργανώτρια αρχή προς όφελος των φιλάθλων και του αθλήματος.

Την ώρα που κρίνεται το μέλλον του πρωταθλήματος και των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων για τα επόμενα χρόνια, η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζόμενους, δημιουργούν συνθήκες έντασης και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ. Η ΕΡΤ θα συνεχίσει να υπηρετεί τον θεσμικό της ρόλο με αντικειμενικότητα, ψυχραιμία, επαγγελματισμό και πλήρη προσήλωση στην αποστολή της.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η επιστολή-διαμαρτυρία της ερυθρόλευκης ΚΑΕ προς την ΕΡΤ

«Κύριοι,

Με τις από 16.04.2024 και 01.07.2024 επιστολές μας, είχαμε επανειλημμένα επιστήσει την προσοχή σας ως προς τη μεροληπτική μεταχείριση και «προστασία» της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός από τον δημοσιογράφο – σχολιαστή και τότε Διευθυντή του Αθλητικού Τμήματος της ΕΡΤ Α.Ε. κ. Δημήτριο Χατζηγεωργίου, όποτε, και μεταξύ άλλων, είχε παραλείψει να καταδικάσει, κατά την 14.06.2024, τις έκνομες ενέργειες του ιδιοκτήτη της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός Δ. Γιαννακόπουλου που λάμβαναν χώρα στο Ο.Α.Κ.Α. ενώπιον αυτού και των χιλιάδων παριστάμενων θεατών, ενώ, πριν από λίγους μήνες και δη κατά την 15.04.2024, είχε, επίσης, «κωφεύσει» επιδεικτικά στα εμετικά συνθήματα που έφταναν αναλλοίωτα στους δέκτες των τηλεθεατών κατά του προπονητή της ομάδας μας κ. Γεώργιου Μπαρτζώκα.

Δυστυχώς, η ίδια ακριβώς πρακτική επαναλήφθηκε από τον κ. Χατζηγεωργίου και κατά τη μετάδοση του χθεσινού αγώνα μεταξύ της ομάδας μας και της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός.

Ενώ, λοιπόν, ολόκληρη η αθλητική κοινότητα, οι παρευρισκόμενοι στο γήπεδο, οι δημοσιογράφοι, οι παράγοντες των ομάδων και οι θεατές έγιναν μάρτυρες της εισβολής του Δ. Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο, της επίθεσής του προς τους διαιτητές και της διακοπής του αγώνα που προκλήθηκε εξαιτίας των εν λόγω ενεργειών του, οι τηλεθεατές της ΕΡΤ Α.Ε. παρέμειναν, για ακόμη μία φορά, πλήρως ανενημέρωτοι (!). Τούτο δε συνέβη, καθώς, όπως έχει πράξει πλείστες φορές στο παρελθόν, ο δημοσιογράφος – σχολιαστής κ. Χατζηγεωργίου αποφάσισε να αποσιωπήσει πλήρως τα σοβαρότατα αυτά συμβάντα, παρά το γεγονός ότι ήδη μεταδίδονταν και αναπαράγονταν ευρέως από το σύνολο σχεδόν των αθλητικών ιστοσελίδων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών μέσων ενημέρωσης.

Κατόπιν τούτων, εύλογα γεννούνται τα ακόλουθα ερωτήματα, επί των οποίων αναμένουμε άμεσα την επίσημη έγγραφη απάντησή σας:

Για ποιον λόγο δεν προβλήθηκε η εισβολή του Δ. Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το περιστατικό με τους διαιτητές του αγώνα, όπως θα συνέβαινε εάν στη θέση του ιδιοκτήτη της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός βρισκόταν οιοσδήποτε τυχόν «απλός» φίλαθλος; Για ποιον λόγο δεν έγινε καμία σχετική αναφορά από τον κ. Χατζηγεωργίου ή τους ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου, ενώ υπήρξε διακοπή του αγώνα από τους διαιτητές, με αποτέλεσμα οι τηλεθεατές της ΕΡΤ Α.Ε. να μη λάβουν γνώση των γεγονότων που διαδραματίστηκαν; Για ποιον λόγο το σχετικό περιστατικό δεν προβλήθηκε, έστω, στο τέλος της μετάδοσης, ενώ την ίδια στιγμή προβαλλόταν ή αναφερόταν από όλα σχεδόν τα μέσα ενημέρωσης, ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα; Ποιοι ήταν οι τεχνικά και δημοσιογραφικά υπεύθυνοι της μετάδοσης, καθώς και ποιοι φέρουν τη σχετική θεσμική ή νομική ευθύνη για την επιλογή μη προβολής του περιστατικού; Πώς είναι δυνατόν ουδεμία από τις κάμερες που κάλυπταν τον αγώνα να μην κατέγραψε έστω και ένα πλάνο του περιστατικού; Είναι αληθές ότι δόθηκε εντολή από στέλεχος της ΕΡΤ Α.Ε., δημοσιογραφικό ή διοικητικό, να μη μεταδοθεί το περιστατικό έως το τέλος της μετάδοσης; Εάν ναι, από ποιον δόθηκε η εντολή, με ποια ιδιότητα και με ποια αιτιολογία; Για ποιον λόγο δεν προβλήθηκαν ζωντανά οι δηλώσεις του κ. Ν. Λεπενιώτη πριν από το ημίχρονο του αγώνα, ενώ είχε ζητηθεί η δήλωσή του να μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση και, σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, είχε προηγουμένως ενημερωθεί από τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ Α.Ε. κ. Τριανταφύλλου ότι δήθεν βρίσκεται σε ζωντανή μετάδοση; Ποια είναι η θέση του Πρόεδρου της ΕΡΤ Α.Ε. κ. Παπαδόπουλου, του Διευθύνοντος Σύμβουλου κ. Παπαβασιλείου και του Διευθυντή του Αθλητικού Τμήματος κ. Δάρρα ως προς τα παραπάνω; Είναι η κατάσταση αυτή αποδεκτή και συμβατή με την υποχρέωση της δημόσιας τηλεόρασης για πλήρη, αντικειμενική και αμερόληπτη ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών; Είναι ενήμερη η πολιτική ηγεσία και ο αρμόδιος πολιτικός προϊστάμενος για την ΕΡΤ Α.Ε. κ. Παύλος Μαρινάκης για όσα συνέβησαν; Θεωρεί ότι οι Έλληνες τηλεθεατές είχαν πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση κατά τον χθεσινή μετάδοση του αγώνα; Θα αναζητηθούν οι υπεύθυνοι και θα αποδοθούν οι όποιες τυχόν προβλεπόμενες ευθύνες ή κυρώσεις για τα παραπάνω αναφερόμενα; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η ΕΡΤ Α.Ε. ώστε να μη συνεχιστεί η αντίστοιχη πρακτική και στους επόμενους αγώνες;

Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΡΤ Α.Ε., τα στελέχη, οι συνεργάτες, αλλά και οι εντεταλμένοι υπάλληλοι αυτής οφείλουν τα τηρούν τις αρχές της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης έναντι όλων των ομάδων – μελών του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., ανεξαρτήτως τυχόν άλλων εξωαγωνιστικών παραγόντων. Αυτό απαιτούμε ως Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα, χωρίς οιαδήποτε εξαίρεση.

Η ΕΡΤ Α.Ε. είναι δημόσια τηλεόραση και όχι συνδρομητικό κανάλι της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός».