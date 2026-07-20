Champions League: Τη Ναϊμέγκεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο

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Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει εξασφαλισμένη παρουσία απευθείας στη League Phase του Europa League

Τον αντίπαλο του στον τρίτο προκριματικό του Champions League έμαθε ο Ολυμπιακός, στο ξεκίνημα του φετινού ευρωπαϊκού του ταξιδιού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι Ερυθρόλευκοι θα τεθούν αντιμέτωποι με την ολλανδική Ναϊμέγκεν, με το πρώτο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 4 ή 5 Αυγούστου και τη ρεβάνς στην ολλανδική πόλη μία εβδομάδα αργότερα (11 Αυγούστου).

Η ολλανδική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία τη σεζόν 2025/26 στην Eredivisie καταλαμβάνοντας την 3η θέση που την οδήγησε στον τρίτο προκριματικό του Champions League.

Σημειώνεται πως οι Πειραιώτες, σε περίπτωση πρόκρισης στα playoffs θα αντιμετωπίσουν είτε τον νικητή του ζευγαριού της Λιόν με την Σπάρτα Πράγας είτε τον νικητή από το Μπόντο Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Στο σενάριο του αποκλεισμού από τους Ολλανδούς, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει εξασφαλισμένη παρουσία απευθείας στη League Phase του Europa League.

Τα τέσσερα ζευγάρια στο League Path

Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μπόντο Γκλιμτ

Φενέρμπαχτσε ή Γκόρνικ – Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς

Σπάρτα Πράγας – Λιόν

Τα ζευγάρια στο Champions Path

Τουν – Ντίναμο Ζάγκρεμπ VS Κλάβσικ – Ζάλγκιρις

Μιάλμπι – Λίνκολντ Ρεντ Ιμπς VS Ιμπίρια – Σλόβαν Μπρατισλάβας

Λέφσκι Σόφιας – Κραϊόβα VS Ομόνοια – Καϊράτ Αλμάτι

Αάρους – Λεχ Πόζναν VS Σάμπαχ – Κουπς Κουόπιο

Αραράτ – Σάμροκ Ρόβερς VS Εγκνάτια – Τσέλιε

Βίκινγκουρ – Χαποέλ Μπερ Σεβά VS Λάρνε – Ερυθρός Αστέρας