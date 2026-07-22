Μουντιάλ 2026: Υψηλές επιδόσεις για την ΕΡΤ σε τηλεθέαση και ψηφιακές πλατφόρμες

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Για διάστημα 38 ημερών, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, η ΕΡΤ μετέδωσε συνολικά 104 αγώνες της διοργάνωσης

Η κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την ΕΡΤ συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σε τηλεθέαση, ψηφιακή κατανάλωση περιεχομένου και δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η δημόσια τηλεόραση.

Για διάστημα 38 ημερών, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, η ΕΡΤ μετέδωσε συνολικά 104 αγώνες της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα παρουσίασε καθημερινές αθλητικές εκπομπές με αναλύσεις, ρεπορτάζ και παρασκήνιο, καθώς και πρωτογενές περιεχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Το υλικό διατέθηκε τόσο μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου όσο και μέσα από το ERTFLIX, τις ενημερωτικές ιστοσελίδες της και τους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε μία ολοκληρωμένη στρατηγική προβολής του Μουντιάλ σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες, με στόχο την ενιαία κάλυψη της διοργάνωσης και την παροχή διαφορετικών τρόπων παρακολούθησης του περιεχομένου.

Σε ό,τι αφορά την τηλεθέαση, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια διαφορετικοί τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό κάποιον από τους 104 αγώνες, ενώ κάθε αναμέτρηση συγκέντρωσε κατά μέσο όρο 387.000 τηλεθεατές. Ο μέσος όρος τηλεθέασης των αγώνων διαμορφώθηκε στο 21,8% στο σύνολο του κοινού και στο 23,5% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών. Στο ανδρικό κοινό το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 30,8%, ενώ στους άνδρες ηλικίας 18-34 ετών διαμορφώθηκε στο 37,2%.

Καθώς η διοργάνωση έφτανε προς την ολοκλήρωσή της, αυξανόταν και το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 44,2%, ενώ ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή έφτασε το 51,7%. Ο μικρός τελικός Γαλλίας-Αγγλίας σημείωσε μέσο μερίδιο 32,8%, ενώ ο τελικός Ισπανίας-Αργεντινής συγκέντρωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%, επίδοση που, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποτελεί την υψηλότερη των τελευταίων δέκα ετών για τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυξημένη ήταν και η χρήση του ERTFLIX κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Εκτός από τη ζωντανή μετάδοση των αγώνων μέσω των γραμμικών καναλιών, η πλατφόρμα διέθεσε και το ψηφιακό κανάλι «ERT Mundial Live Stats», μέσω του οποίου οι θεατές μπορούσαν να παρακολουθήσουν επιλεγμένους αγώνες από τέσσερις διαφορετικές κάμερες, με παράλληλη προβολή επαυξημένων στατιστικών στοιχείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΤ, οι συνολικές live και on demand θεάσεις στο ERTFLIX ξεπέρασαν τις 14,8 εκατομμύρια από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του τουρνουά.

Παράλληλα, καθημερινή παρουσία στο πρόγραμμα είχαν οι αθλητικές εκπομπές «Ώρα Μουντιάλ», με τους δημοσιογράφους Περικλή Μακρή, Παναγιώτη Κουλουμπή και Χριστίνα Βραχάλη, καθώς και τους πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας Τάκη Φύσσα, Ντέμη Νικολαΐδη και Νίκο Νταμπίζα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περισσότεροι από 5,7 εκατομμύρια διαφορετικοί τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό τις συγκεκριμένες εκπομπές.

Μεγάλη ήταν και η απήχηση του περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αναφέρει η δημόσια τηλεόραση, οι λογαριασμοί της σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube κατέγραψαν συνολικά 159 εκατομμύρια προβολές, ενώ οι ακόλουθοι υπερτριπλασιάστηκαν και οι αλληλεπιδράσεις με το περιεχόμενο ξεπέρασαν τα 3,4 εκατομμύρια.

Στο YouTube δημοσιεύθηκαν συνολικά 102 βίντεο, τα οποία προέρχονταν από τέσσερις ειδικές εκπομπές που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι προβολές αυτών των βίντεο έφτασαν αθροιστικά τα 5,63 εκατομμύρια.

Αντίστοιχα, οι λογαριασμοί του ERT Sports σε Facebook, Instagram και TikTok φιλοξένησαν υλικό με στιγμιότυπα, παραλειπόμενα και αποκλειστικό περιεχόμενο από τη διοργάνωση. Μέχρι τις 20 Ιουλίου, το περιεχόμενο στο Facebook είχε συγκεντρώσει 102 εκατομμύρια προβολές και 1,3 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις. Στο Instagram οι προβολές ανήλθαν σε 45,4 εκατομμύρια και οι αλληλεπιδράσεις σε 2 εκατομμύρια, ενώ στο TikTok τα βίντεο του λογαριασμού @ertsports_official ξεπέρασαν τις 6,1 εκατομμύρια προβολές.

Η κάλυψη του Μουντιάλ επεκτάθηκε και στο ραδιόφωνο, καθώς η ΕΡΑ ΣΠΟΡ διαμόρφωσε για πρώτη φορά 24ωρο πρόγραμμα αφιερωμένο στη διοργάνωση. Παράλληλα, το ΕΡΤNews μετέδιδε καθημερινά όλες τις εξελίξεις μέσα από τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές του, ενώ συνεχή ενημέρωση παρείχαν και οι ιστοσελίδες ertnews.gr και ertsports.gr.

Η ΕΡΤ εκτιμά ότι τα στοιχεία τηλεθέασης, οι επιδόσεις του ERTFLIX, η αυξημένη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η συνολική αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων επιβεβαιώνουν τη στρατηγική που ακολούθησε για την κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.