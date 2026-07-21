Το μήνυμα του Μέσι μετά τον τελικό: «Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή»

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«Αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου»

Το πρώτο του μήνυμα μετά την απώλεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του φετινού Μουντιάλ 2026 έστειλε ο Λιονέλ Μέσι.

Ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής, με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, το βράδυ της Δευτέρας 20/7 μίλησε για τον πόνο της ήττας, ευχαρίστησε τους συμπατριώτες του για τη στήριξη και συνεχάρη την Ισπανία για την κατάκτηση του τροπαίου.

«Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή. Ωστόσο, επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα πράγματα: όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα, καθώς και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας.

Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία, μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας, μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου.

Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πραγματικά αυτό που πετύχαμε… όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή και κάθε μήνυμα. Για ακόμη μία φορά, καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντίνοι.

Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου», έγραψε ο Λιονέλ Μέσι.