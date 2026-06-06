Αναστασία Γιάμαλη: Πήρα απ’ τους γονείς μου το βιτριολικό χιούμορ

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«Προσπαθώ να μην χάνω την ψυχραιμία μου. Είμαι πιο νευρική στην προσωπική μου ζωή»

Μια μίνι ανάλυση του εαυτού της έκανε η Αναστασία Γιάμαλη, η οποία ήταν καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».

«Το πήρα απ’ τους γονείς μου το βιτριολικό χιούμορ. Και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου έχουν βιτριολικό χιούμορ και είναι τρομακτικά είρωνες», είπε αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη και συνέχισε:

«Προσπαθώ να μην χάνω την ψυχραιμία μου. Είμαι πιο νευρική στην προσωπική μου ζωή. Γιατί κρατιέμαι τόσο πολύ στην επαγγελματική, που κάποιος πρέπει να τ’ «ακούσει». Με ενοχλεί πολύ η ακαταστασία. Δεν μπορώ καθόλου. Θέλω τα πράγματα να είναι σωστά. Θέλω η ντουλάπα να είναι με χρώματα. Και θέλω να είναι σωστό το δίπλωμα».

Η Αναστασία Γιάμαλη είπε επίσης: «Η ιδεολογία είναι η εργαλειοθήκη της ηθικής με την οποία πορευόμαστε. Άρα, με έναν άνθρωπο που δεν μοιραζόμαστε τις ίδιες αντιλήψεις, δεν θα είχαμε ούτε πολλά πράγματα να πούμε, θα ήταν πολύ αντιπαραθετική η σχέση, θα ήταν συγκρουσιακή.

Αν, ας πούμε, ένας άνθρωπος είχε εντελώς άλλα πιστεύω σχετικά με μια σειρά ζητημάτων: με τον ρόλο του κράτους, με την φορολογία, με τη θρησκεία, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν προχωρά. Εγώ θέλω να έχω κοντά μου ανθρώπους οι οποίοι είναι δημοκράτες και προοδευτικοί. Τώρα, μπορεί άμα ψάξουμε πάρα πολύ, να βρούμε προοδευτικούς και φιλελεύθερους ανθρώπους και στο συντηρητικό στρατόπεδο ή στο στρατόπεδο της Δεξιάς, αλλά δεν έχω βρει τόσους πολλούς».

Για την Μαρία Καρυστιανού, η Αναστασία Γιάμαλη απάντησε: «Δεν αμφισβητώ καθόλου τις αγνές προθέσεις της κυρίας Καρυστιανού. Άλλωστε, το τραύμα το οποίο την ώθησε να μπει στην πολιτική με ενεργό τρόπο είναι πέρα και πάνω από όλα. Δεν το εύχομαι ούτε στον χειρότερο εχθρό μου. Θεωρώ ότι οι προθέσεις της είναι αγνές.

Θεωρώ όμως ότι οι θέσεις, όποια θέση πολιτική για το οικονομικό σου πρόγραμμα, για το πρόγραμμα που έχεις για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, για τις ιδιωτικοποιήσεις ή μη, για τις παραλίες εάν θα είναι δημόσιες ή ιδιωτικές, για τους ελεύθερους χώρους, όλα αυτά είναι ιδεολογία».

Η Αναστασία Γιάμαλη τόνισε στη συνέχεια πως δεν την ενδιαφέρει να πολιτευτεί: «Δεν θέλω καθόλου να πολιτευτώ. Αυτή τη στιγμή το πολιτικό σύστημα μου φαίνεται αποκρουστικό όπως είναι. Δεν με αφορά αυτό. Αυτό το οποίο με αφορά είναι εγώ να είμαι δίκαιη ως προς αυτά που πιστεύω και ως προς αυτά που λέω στον κόσμο.

Εγώ θα είμαι πάντα με τους αδύναμους, πάντα με τους πιο ευάλωτους, πάντα με αυτούς που θεωρώ ότι δεν έχουν φωνή. Δεν μου έχουν κάνει πρόταση για να πολιτευθώ. Νομίζω ότι έχουν ακούσει τις συνεντεύξεις μου και ξέρουν ότι δεν με αφορά καθόλου αυτό. Είμαι πολύ καλά εκεί που είμαι, έχω ελευθερία, λέω τη γνώμη μου, αναδεικνύω τα κακώς κείμενα.

Όλη αυτή η συζήτηση, όπως γίνεται για την πολιτική, για τα πρόσωπα, για τα κόμματα, για τους σταρ, για τις προσωπικότητες, ποιος στηρίζει ποιον, θεωρώ ότι ο κόσμος την ακούει κάπως βερεσέ. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει ούτε τι τελικά είπε ο Τσίπρας στο κόμμα του, ούτε αν η Καρυστιανού έχει ιδεολογία ή δεν έχει, ούτε αν ο Μητσοτάκης έκανε τον Κυρανάκη γραμματέα.

Και εκεί νομίζω ότι θα κριθεί τελικά και η κάλπη. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον όμως η πολιτική συγκυρία. Θα δούμε ανακατατάξεις, και οι σχέσεις, όπως και οι προσωπικές, έτσι και δημοσκοπικά θα κριθούν στη σταθερότητα και στη διαχρονικότητα».