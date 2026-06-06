«Κόλαφος» η Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: «Όταν του ασκηθεί κριτική, δεν μπορεί να το διαχειριστεί»

0

«Όπως έχετε καταλάβει, παρακολουθώ όλα τα μπιφ του Γιώργου Λιάγκα, είναι η ένοχη απόλαυσή μου»

Πολύ καυστική ήταν η Σίσσυ Χρηστίδου στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» για όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα με τον Γιώργο Λιάγκα και τον Λάκη Λαζόπουλο.

«Όπως έχετε καταλάβει, παρακολουθώ όλα τα μπιφ του Γιώργου Λιάγκα, είναι η ένοχη απόλαυσή μου. Δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει, ότι “κι εσύ Λάκη από την εκπομπή σου αυτό θα πεις, θα είσαι δεικτικός, θα ασκήσεις κριτική, κι εγώ το ίδιο κάνω”.

Η διαφορά που υπογραμμίζω είναι πως όλοι οι υπόλοιποι που ασκούν κριτική, δέχονται και την κριτική. Ο Γιώργος δεν θέλει να λέμε για τον Γιώργο, θέλει να λέει μόνο εκείνος. Οπότε, όποιος πει για εκείνον, ασκήσει κριτική σε εκείνον, το παίρνει προσωπικά, ενώ ο Λάκης δεν το κάνει αυτό.

Ο Γιώργος, όταν του ασκηθεί κριτική ή σχολιαστεί, δεν μπορεί να το διαχειριστεί, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Γιώργος δεν δέχεται σχόλιο και κριτική. Και όταν είσαι ένας άνθρωπος που ασκείς κριτική, πρέπει να δέχεσαι και την κριτική. Είναι τόσο απλό!», ξεκεθάρισε η Σίσσυ Χρηστίδου.