Γιώργος Λιάγκας: Η επίσημη ανακοίνωση από τον ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο

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Ο παρουσιαστής παραμένει στο τιμόνι της εκπομπής «Το Πρωινό»

Στην οικογένεια του ΑΝΤ1 θα παραμείνει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Γιώργος Λιάγκας, όπως χαρακτηριστικά ενημέρωσε ο σταθμός πριν από λίγο με επίσημη ανακοίνωση.

Ο ΑΝΤ1 γνωστοποιεί στο τηλεοπτικό κοινό πως ο Γιώργος Λιάγκας συνεχίζει για τα επόμενα δύο χρόνια στο κανάλι του Αμαρουσίου με την εκπομπή «Το Πρωινό».

Η ανακοίνωση

Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα.

Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής «Το Πρωινό» και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό.