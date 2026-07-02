Ιωάννα Τούνη: Η ελληνική τηλεόραση είναι ο απόλυτος βούρκος, για αυτό είμαι απόλυτα αποστασιοποιημένη

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«Όταν πέφτουν τα νούμερα στις εκπομπές πως γίνεται ΠΑΝΤΑ να πρέπει να λασπολογούν για εμένα»

Με απαντητική ανάρτησή της στα social media, η Ιωάννα Τούνη μίλησε για τον θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από το βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κρατά χαρτονομίσματα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επρόκειτο για 500ευρα ούτε για επίδειξη πλούτου.

Η influencer, η οποία επέστρεψε από το Μπαλί την Πέμπτη (2/7) το πρωί, ανέφερε πως δέχθηκε αμέτρητα μηνύματα για το θέμα και έκανε λόγο για παραπληροφόρηση από τηλεοπτικές εκπομπές και δημοσιογράφους και επί της ουσίας «φωτογράφησε» τον Γιώργο Λιάγκα.

«Το ότι η ελληνική τηλεόραση είναι ο απόλυτος βούρκος το γνώριζα, για αυτό κιόλας είμαι απόλυτα αποστασιοποιημένη από όλο αυτό. Το ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης δημοσιογραφία, επίσης το γνώριζα για να πω την αλήθεια. Αλλά πάντα βρίσκουν τρόπους να με εκπλήσσουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν καίριες θέσεις, χρόνια στην τηλεόραση και αυτοπροσδιορίζονται ως δημοσιογράφοι, κεντρικοί παρουσιαστές», ανέφερε αρχικά.

«Προς ενημέρωσή σας, γιατί θα πρέπει μάλλον να σας μάθω εγώ να κάνετε τη δουλειά σας, αυτά δεν είναι 500ευρα. Αυτά είναι μπαλενέζικα χαρτονομίσματα, η αξία τους σε αναλογία είναι λιγότερο από 5 ευρώ. Κέρματα κρατάω στα χέρια μου. Κέρματα! Ούτε 5 ευρώ δεν είναι η αξία τους και με αυτά έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου, με 4,5 ευρώ στα χέρια μου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ίδια άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το θέμα, υποστηρίζοντας ότι το όνομά της χρησιμοποιείται συχνά για τηλεοπτική προβολή και υψηλότερη τηλεθέαση.

Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Όταν πέφτουν τα νούμερα στις εκπομπές πως γίνεται ΠΑΝΤΑ να πρέπει να λασπολογούν για εμένα λέγοντας αισχρολογίες και ψέματα, ώστε να πάρουν λίγο παραπάνω τηλεθέαση; ΑΠΛΑ ΝΤΡΟΠΗ».