Ιωάννα Τούνη: Παραλίγο να χάσω το ένα μου μάτι στη Μύκονο

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Έτρεχε αίμα, είχα φρικάρει»

Στο ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Μύκονο και λίγο έλειψε να της στοιχίσει την όρασή της, αναφέρθηκε η Ιωάννα Τούνη μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

«Παραλίγο να χάσω το ένα μου μάτι στη Μύκονο. Δεν σου κάνω πλάκα. Ήμουν στον Scorpio που είχε μία εκδήλωση από τις πολύ καλές του καλοκαιριού. Πήγαμε με την παρέα μου και κάτσαμε στο τραπέζι και γινόταν πανικός. Έτσι όπως είχαμε παραγγείλει και περιμέναμε, πέρασε ένας σερβιτόρος με μία παραμάνα. Έναν τεράστιο δίσκο με σαμπανιέρες, ποτήρια, παγάκια, φρούτα, ποτά. Είχε πάνω τα πάντα, πρέπει να ήταν 20 κιλά δίσκος. Και περνάει το παιδί, καλά να είναι, αλλά θα με τύφλωνε και κάνει μία κίνηση και όπως κάθομαι, τρώω τον δίσκο στο μάτι. Ζαλίστηκα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά το χτύπημα, όταν συνειδητοποίησε ότι αιμορραγούσε και φοβήθηκε πως είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

«Ο σερβιτόρος είπε ένα sorry και έφυγε και τα παιδιά μου λένε “τρέχει αίμα”. Είχε ανοίξει και είχε γεμίσει αίμα, εγώ είχα φρικάρει. Ήξερα ότι είχα χτυπήσει, αλλά επειδή είχα σοκαριστεί και ήταν μουδιασμένο το μάτι μου δεν είχα καταλάβει τι μπορεί να είχε συμβεί. Το ότι θα ζούσα το ήξερα, αλλά αναρωτιόμουν αν έχει συμβεί κάτι πιο σοβαρό και αν πρέπει να κάνω ράμματα. Φρίκαρα και ζήτησα να πάω στην τουαλέτα», ανέφερε.

Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ακόμη ότι στην προσπάθειά της να φτάσει στην τουαλέτα βρέθηκε μπροστά στην ασφάλεια του Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος βρισκόταν στον ίδιο χώρο.

«Δίπλα μας καθόταν και ένας ηθοποιός, ο ΜακΚόναχι μάλλον, δεν θυμάμαι το όνομά του. Όλα λάθος μπορεί να τα έχω πει. Είχαμε κολλήσει, γιατί η τουαλέτα ήταν απέναντι από το τραπέζι του. Όπως ήμουν σε εξαλλοσύνη, άρχισα να σκαρφαλώνω κάτι σχοινιά για να περάσω και έπεσαν πάνω μας δέκα μπράβοι του ηθοποιού. Ήμουν σαν τρελή, που πήγαινα να παραβιάσω το τραπέζι του. Εγώ είχα καλύψει το μάτι μου με ένα παγάκι, έκλαιγα και φώναζα “θα με τυφλώσετε εδώ πέρα”», είπε.

«Είδα για αρχή ότι το μάτι μου ήταν καλά. Τώρα το λέω και γελάω, αλλά έφαγα 15 κιλά παραμάνα. Αν ήταν ένα εκατοστό πιο πάνω, σίγουρα δεν θα μιλούσα τόσο χαλαρά αυτή τη στιγμή. Είμαι τυχερή πάνω στην ατυχία μου. Πήγα στον γιατρό που είχαν εκεί και μου είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνω ράμματα», είπε, ενώ έκλεισε με χιούμορ: «Φαντάζεσαι, να μην φτάνει που μου έχει βγει το όνομα και να μου έβγαινε και το μάτι; Δεν θα το άντεχα σε αυτόν τον κόσμο», κατέληξε η Ιωάννα Τούνη.