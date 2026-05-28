Τραϊανός Δέλλας για Γωγώ Μαστροκώστα: «Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα»

0

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου»

Τις πιο δύσκολες ώρες βιώνει ο Τραϊανός Δέλλας μετά τον θάνατο της αγαπημένης του συζύγου Γωγώς Μαστροκώστα που κηδεύτηκε την Πέμπτη στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου.

Σχεδόν μια μέρα αργότερα, μάλιστα, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής επέλεξε να μοιραστεί μέσα από τα social media με τους διαδικτυακούς του φίλους το παιχνίδι που έμελλε να του παίξει η μέρα.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Τραϊανός Δέλλας ανήρτησε ένα τρυφερό απόσπασμα από κοινές στιγμές με την εκλιπούσα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Τραιανος Δελλας (@dellastraianos)

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά.

«Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας. Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα».

«Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα once beautiful, always beautiful και έτσι ήσουν τότε και έτσι θα είσαι για πάντα» σημείωσε χαρακτηριστικά ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς που ανέδειξε το ελληνικό ποδόσφαιρο.