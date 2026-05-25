Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Τραϊανού Δέλλα στη Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλό ταξίδι άγγελέ μου, πέτα ψηλά»

«Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια»

Τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής του περνά ο Τραϊανός Δέλλας, αφού η επί 18 χρόνια σύζυγος και γυναίκα του παιδιού τους, Γωγώ Μαστροκώστα, άφησε την τελευταία της πνοή. Η γνωστή πρώην γυμνάστρια και μοντέλο έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο και το βράδυ της Κυριακής (24/5) εξέπνευσε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ο Τραϊανός Δέλλας έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά το τραγικό συμβάν, θέλοντας να αποχαιρετήσει δημόσια τη γυναίκα της ζωής του.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει», έγραψε ο πρώην ποδοσφαιριστής και τα λόγια του συγκλονίζουν.

«Να μας προσέχεις Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας! Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά», καταλήγει στην σπαρακτική του ανάρτηση ο Τραϊανός Δέλλας, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες με τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα γίνει την Τετάρτη 27/5 στις 12:00. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο Ελληνικό και στη συνέχεια η ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Μεσολόγγι.