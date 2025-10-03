Μαρία Καλάβρια: Η Γωγώ Μαστροκώστα περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια

0

«Χρειάζεται λίγο χρόνος, κάνει τις θεραπείες της, είναι μια χαρά και όλα θα επανέλθουν κανονικά»

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε η Μαρία Καλάβρια. Το μοντέλο και επιχειρηματίας, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας που περνάει η καλή της φίλη Γωγώ Μαστροκώστα, τονίζοντας ότι «κάνει τις θεραπείες της».

«Η Γωγώ είναι από τις καλύτερες και αγαπημένες μου φίλες και εννοείται ότι την βλέπω κάθε εβδομάδα. Είναι αρκετά καλά, περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, απλώς χρειάζεται λίγο χρόνος, κάνει τις θεραπείες της, είναι μια χαρά και όλα θα επανέλθουν κανονικά», είπε η Μαρία Καλάβρια.