Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω γυρίσει διαφορετική, όποια το θέλει πολύ, αξίζει να το προσπαθήσει και θα τα καταφέρει»

Η πανηγυρική επιστροφή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα»

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε σήμερα στην πρωινή της εκπομπή στον Alpha. Η παρουσιάστρια φαινόταν ανανεωμένη και χαμογελαστή, 40 ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας.

Εμφανώς συγκινημένη, η Κατερίνα Καινούργιου δέχθηκε τις ευχές και τη θερμή υποδοχή των συνεργατών της, που φρόντισαν να στήσουν ένα πάρτι επιστροφής στο πλατό.

Η παρουσιάστρια δήλωσε στην έναρξη της εκπομπής:

«Ευχαριστώ πάρα πολύ! Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές! Τι συγκίνηση είναι αυτή; Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλες αυτές τις μέρες μου στέλνατε τόσα πολλά μηνύματα. Πήρα τόση αγάπη, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς. Ακόμα κι αν κάτι με άγχωνε, έχοντας τη δική σας θετική ενέργεια και τις ευχές σας, έλεγα ότι δεν μπορεί να πάει κάτι στραβά».

«Έχω γυρίσει διαφορετική, έχω μια διαφορετική νοοτροπία πια. Μου έλεγαν ότι θα αλλάξουν οι προτεραιότητες και θα βλέπεις τα πράγματα αλλιώς και είχαν δίκιο. Όποια το θέλει πολύ, αξίζει να το προσπαθήσει και θα τα καταφέρει. Αυτά που ένιωσα δεν περιγράφονται με λέξεις, είναι κάτι μεγαλύτερο. Μόνο ευγνωμοσύνη νιώθω για αυτό το πλασματάκι, τώρα είναι με τη γιαγιά της», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.