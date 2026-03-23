Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν ξέρω για πόσο ακόμη θα είμαι εδώ, μπορεί να μην αντέξω όσο πιστεύω»

«Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα»

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τις τελευταίες ημέρες της κύησης και το πρωί της Δευτέρας (23/3) παραδέχθηκε στην έναρξη της εκπομπής της πως πλέον δυσκολεύεται αρκετά στην κίνηση του σώματος λόγω του όγκου που έχει πάρει.

«Εδώ είμαι, δεν ξέρω για πόσο θα τα καταφέρω ακόμα… Θα προσπαθήσω. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Δυσκολεύομαι πολύ τώρα. Είναι η τελευταία ευθεία που λένε, οπότε αρχίζεις λίγο και δυσκολεύεις», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου μιλώντας στους συνεργάτες και στους τηλεθεατές της.

«Όσο αντέξω, μπορεί να μην αντέξω όσο πιστεύω. Όσο αντέξω… αλλιώς μετά εδώ έχω τους καλύτερους συνεργάτες και θα σας κάνουν παρέα», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια, ανοίγοντας τη σκαλέτα της σημερινής της εκπομπής.