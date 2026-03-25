Κατερίνα Καινούργιου: «Θα σταματήσω κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα»

«Δεν με έχει πιέσει κανείς να είμαι εδώ, έρχομαι με χαρά»

Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να ξεκαθαρίσει μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», γιατί συνεχίζει να εμφανίζεται καθημερινά στο πλατό, ενώ βρίσκεται στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι η παρουσία της δεν αποτελεί αποτέλεσμα πίεσης, αλλά προσωπική της επιλογή: «Είμαι μια χαρά ήθελα να το πω αυτό, για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση. Δεν με έχει πιέσει κανείς να είμαι εδώ, έρχομαι με χαρά».

Παράλληλα, εξήγησε πως έχει ήδη αποφασίσει πότε θα αποχωρήσει προσωρινά από την εκπομπή: «Θα σταματήσω, όπως κρίνω, 15 ημέρες πριν, αλλά αν νιώσω δυσφορία… Θα σταματήσω κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα. Να κάτσω λίγες μέρες να προετοιμαστώ».