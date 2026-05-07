Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι γονείς μου πέθαναν από καρκίνο, είμαι εδώ να στηρίξω τους ανθρώπους που είναι δίπλα στα παιδιά

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ βρέθηκε στην έκθεση «EROS» της φιλανθρωπικής οργάνωσης Creaid

Με αφορμή την έκθεση «EROS» της φιλανθρωπικής οργάνωσης Creaid, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε στο πλευρό της Μαρίνας Βερνίκου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Τα έσοδα προορίζονται για την αγορά σημαντικού ιατρικού εξοπλισμού για το Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ τόνισε πως με την παρουσίαση της στην εκδήλωση στηρίζει την Μαρίνα Βερνίκου στην προσπάθεια αυτή, αναφέροντας πως «έχασε» τους γονείς της από καρκίνο.

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ για να στηρίξω τη φίλη μου, Μαρίνα η οποία ήταν καταπληκτική. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, κάτι πραγματικά ξεχωριστό για έναν σπουδαίο σκοπό. Όπως έχω πει, ο πατέρας μου και η μητέρα μου πέθαναν από καρκίνο.

Είναι κάτι για το οποίο νοιάζομαι πάρα πολύ και θα ήθελα να είμαι εδώ για να στηρίξω τη χώρα στην οποία ζω πλέον. Τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τη χώρα και τους ανθρώπους που είναι δίπλα στα παιδιά», είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.