Ποινή φυλάκισης 16 μηνών, με αναστολή, στους γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες στο Περιστέρι – Το δώμα των 27 τ.μ

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύονται τα αδέρφια

Ποινή φυλάκισης 16 μηνών, με αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο στους γονείς που συνελήφθησαν μετά την αποκάλυψη των άθλιων συνθηκών διαβίωσης των έξι παιδιών τους, στο Περιστέρι.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους δυο γονείς, 37 και 33 ετών, για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος και η ποινή των 16 μηνών, που επέβαλε στον καθένα, είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα.

Μια ανώνυμη καταγγελία ήταν αυτή που οδήγησε τις αρχές στο δώμα των 27 τ.μ. πολυκατοικίας στο Περιστέρι όπου διέμενε το ζευγάρι με τα έξι παιδιά του, ηλικίας από 3 έως 11 ετών.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η πολύτεκνη οικογένεια έμενε σε ένα σπίτι, λίγων τετραγωνικών, κάτω από απαράδεκτες υγειονομικές συνθήκες.

Μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο τα παιδιά

Οι Αρχές έκριναν απαραίτητο να απομακρυνθούν τα παιδιά από το σπίτι για προληπτικούς λόγους. Τα έξι ανήλικα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αναφερόμενος στην υπόθεση, σημείωσε ότι πρόκειται για παιδιά που εμφανίζουν εικόνα υποσιτισμού και σημάδια παραμέλησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης.

Την ίδια στιγμή, υποστήριξε πως τα ανήλικα παιδιά θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε κατάλληλη δομή φροντίδας, με την τελική απόφαση να αναμένεται να ληφθεί από τον Εισαγγελέα, έπειτα από την εισήγηση των κοινωνικών λειτουργών.

Τι λέει η γιαγιά των παιδιών

Μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 η γιαγιά των παιδιών υποστήριξε πως η οικογένεια βρισκόταν στο συγκεκριμένο σπίτι μόνο για λίγες ημέρες, ενώ υποστήριξε πως θα ζητήσει την επιμέλεια των ανήλικων εγγονιών της.

«Το παιδί μου έκανε το ένα παιδί πίσω από το άλλο και τα έχει σαν τα μάτια της και πεθαίνει γι΄αυτά. Τους έκαναν μια καταγγελία πριν από χρόνια, η οποία δεν ίσχυε. Τους πήγανε, τους πήραν τα παιδιά τους μέσα από την αγκαλιά τους για 25 ημέρες. Πεθάναμε από τον καημό μας, αρρωστήσα από τη στεναχώρια μου και τελικά τα έδωσαν πίσω. Τα παιδιά ούτε κακοποιούνται, ούτε τίποτα.

Είχε βρει σπίτι, είχε κάνει προσύμφωνο, ήταν να μπούνε μέσα σε δύο ημέρες, να πάει να κάνει το ρεύμα και το νερό στο όνομα του παιδιού μου για να μπούνε μέσα και να πάρουνε τα πράγματά τους που τα έχουν κλεισμένα σε κοντέινερ. Αυτό το σπίτι που έμεναν τώρα με τον γαμπρό μου πήγαν για λίγες ημέρες μέχρι να φύγει μια οικογένεια. Δεν είχε την οικονομική ευχέρεια τα παιδιά μου για να πάνε να μείνουν σε ξενοδοχείο και έμειναν στο σπίτι του πατέρα του που είχε ένα σπιτάκι πάνω στην ταράτσα. Τρώγανε κάτι σάντουιτς τα παιδιά και τέτοια και τα έπιασε η κοιλιά τους», είπε η γιαγιά.

Μαρία Ζαχαροπούλου