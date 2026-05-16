Αποκαλύφθηκε νέο σπίτι-τρώγλη στους Αγίους Αναργύρους: «Τα παιδιά δεν ήταν κακοποιημένα, άμα παίρνεις ένα χιλιάρικο, στις 15 τελείωσαν»

Τρία παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση με ανήλικα παιδιά που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους.

«Είναι και η φτώχεια, είναι και τα λεφτά στη μέση, τους είχαν κόψει επίδομα» λέει ο παππούς των τριών παιδιών που απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους στους Αγίους Αναργύρους, με τους δύο γονείς να συλλαμβάνονται με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

«Σαν παππούς ερχόμουνα και έβλεπα το σπίτι. Δύο φορές το έχει φτιάξει επειδή τα παιδιά είναι λίγο ζημιάρηδες και τρώνε ό,τι βρουν από το ψυγείο, παγωτά κι αυτά, και πάνε και με τα χέρια πάνω στον τοίχο. Το είχε φτιάξει δύο φορές, τρεις φορές ο άνθρωπος. Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά, με το ντύσιμό τους, δεν ήταν παιδιά κακοποιημένα» υποστηρίζει.

Ο ίδιος σημειώνει ότι είχε κάνει κάποια σχόλια για την καθαριότητα στο σπίτι, όμως επαναλαμβάνει ότι «τα φρόντιζαν και δεν τα παραμελούσαν τα παιδιά».

«Να ταΐσεις τα παιδιά του ή να πληρώσει ρεύματα κι αυτά; Άμα παίρνεις ένα χιλιάρικο, στις δεκαπέντε μέρες δεν έχεις άλλα λεφτά, τελείωσαν. Βοήθεια θέλουν, όχι φυλακή», κατέληξε.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία, καθώς, αστυνομικοί έφτασαν στην οδό Κερκύρας στους Αγίους Αναργύρους όπου αντίκρισαν την οικογένεια να ζει με τα παιδιά της σε άθλιες συνθήκες.

Η νέα τραγική υπόθεση, που έρχεται σε συνέχεια αυτής με την τρώγλη του Περιστερίου στην οποία επίσης αποκαλύφθηκε μία κατάσταση ακραίας ανέχειας με τα έξι παιδιά που διέμεναν εκεί να εμφανίζονται καχεκτικά, εμφανώς παραμελημένα και με κατεστραμμένα δόντια.