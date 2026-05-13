Φρίκη στο Περιστέρι: Έξι παιδιά ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

Ένα ζευγάρι ηλικίας 37 και 33 ετών συνελήφθη στο Περιστέρι από την ομάδα ΔΙΑΣ, το απόγευμα της Τρίτης, για έκθεση των έξι παιδιών τους σε κίνδυνο.

Έπειτα από διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, οι δύο γονείς εντοπίστηκαν στην οικία τους, στην οδό Κηπουπόλεως μαζί με τα έξι ανήλικα τέκνα τους, ηλικίας από 3 έως 11 ετών. Διαπιστώθηκε ότι η οικογένεια διαβιούσε υπό άθλιες συνθήκες, μέσα σε ακαθαρσίες.

Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παραμένουν για φροντίδα, ενώ υποβάλλονται και σε ιατρικές εξετάσεις.