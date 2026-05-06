Απεβίωσε ο Τεντ Τέρνερ, ο εκκεντρικός και πολυπράγμων ιδρυτής του CNN

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο συνεχούς ενημέρωσης CNN ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ιδρυτής του, ο Τεντ Τέρνερ, απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών.

Το 2018 ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, που είχε γεννηθεί στο Σινσινάτι, αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy (DLB), μια νευροεκφυλιστική νόσο με συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του Αλτσχάιμερ και του Πάρκινσον.

Εκκεντρική και αντισυμβατική προσωπικότητα, ο πολυπράγμων Τέρνερ, που για ένα διάστημα ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζέιν Φόντα, ίδρυσε το CNN το 1980.

Τα αίτια του θανάτου του δεν αποκαλύφθηκαν.

Ένα μόνο παρατσούκλι δεν ήταν αρκετό για μια προσωπικότητα τόσο ατίθαση και τολμηρή: έτσι ο Τέρνερ ήταν γνωστός με διάφορα προσωνύμια, όπως «Στόμα του Νότου», «Προκλητικός Καπετάνιος» και «Τεντ ο Τρομερός».

Ο Τέρνερ έγινε δισεκατομμυριούχος αφού ανέλαβε την εταιρεία διαφημιστικών πινακίδων του πατέρα του, μετά τον θάνατο του τελευταίου, αγόρασε έναν τηλεοπτικό σταθμό τη δεκαετία του 1970 και τον μετέτρεψε σε μια αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας: τα δίκτυά του ειδικεύονταν στις ειδήσεις, τα αθλητικά, τις επαναλήψεις παλιών ταινιών. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Πρόσθεσε το κινηματογραφικό στούντιο MGM/UA στις ιδιοκτησίες του και στη συνέχεια προχώρησε στη συγχώνευση της Turner Broadcasting System με την Time Warner, το 1996. Ανέλαβε επικεφαλής του τμήματος καλωδιακών δικτύων στη νέα εταιρεία και ήταν ο βασικός μέτοχός της, όμως δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στο εταιρικό σύστημα, έπειτα από δεκαετίες απόλυτης ελευθερίας ως μοναδικό «αφεντικό». Τελικά, έχασε τον έλεγχο των δικτύων του.

Παράλληλα, ο Τέρνερ αναδείχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ακτιβιστές για το περιβάλλον παγκοσμίως. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους γαιοκτήμονες στις ΗΠΑ και έδινε μεγάλα ποσά σε φιλανθρωπίες – μεταξύ άλλων, έδωσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια στα Ηνωμένα Έθνη.

Τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου με το λεπτό μουστάκι και το σπινθηροβόλο βλέμμα έμοιαζαν ατελείωτα. Τη δεκαετία του ’70 ήταν ιδιοκτήτης της ομάδας μπέιζμπολ Atlanta Braves και των Atlanta Hawks του NBA. Ως κυβερνήτης του ιστιοπλοϊκού Courageous κέρδισε το America’s Cup. Το 1986 ίδρυσε τους Αγώνες Καλής Θέλησης, μια διοργάνωση παρόμοια με τους Ολυμπιακούς και δύο χρόνια αργότερα αγόρασε έναν οργανισμό επαγγελματικής πάλης για να εμπλουτίσει το τηλεοπτικό περιεχόμενο των δικτύων του. Ανησυχώντας για έναν πυρηνικό πόλεμο, συμμετείχε ως συνιδρυτής στην Πρωτοβουλία για την Πυρηνική Απειλή το 2001.

Το περιοδικό Forbes εκτιμά την περιουσία του στα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Αν ήμουν έστω και λίγο ταπεινός, θα ήμουν τέλειος», είχε δηλώσει κάποτε ο ίδιος.

Δύσκολη αρχή στην τηλεόραση

Ο Ρόμπερτ Έντουαρντ Τέρνερ ο Γ΄ γεννήθηκε στο Σινσινάτι στις 19 Νοεμβρίου 1938. Η οικογένειά του μετακόμισε στον Νότο όταν εκείνος ήταν 9 ετών. Τον έστειλαν σε στρατιωτικές σχολές όπου έγινε πρωταθλητής στους αγώνες επιχειρηματολογίας και στην ιστιοπλοΐα.

Γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Μπράουν του Ρόουντ Άιλαντ και εξόργισε τον πατέρα του επειδή προτίμησε τις κλασικές σπουδές αντί για τα οικονομικά. Δεν αποφοίτησε ποτέ, αφού, μεταξύ άλλων «παραπτωμάτων», στο πανεπιστήμιο τον έπιασαν με ένα κορίτσι στο δωμάτιό του. Άρχισε τότε να δουλεύει για τη διαφημιστική εταιρεία της οικογένειας στη Σαβάνα της Τζόρτζια, πουλώντας χώρο για διαφημιστικές πινακίδες. Στα 24 του ανέλαβε μόνος την επιχείρηση, όταν ο πατέρας του αυτοκτόνησε.

Η εταιρεία πουλήθηκε για να αποπληρωθούν τα χρέη, όμως αφού το συζήτησε με την οικογένεια, ο Τέρνερ την ξαναγόρασε και την οδήγησε στην επιτυχία. Το 1970, αγνοώντας τους συμβούλους του, αγόρασε έναν αποτυχημένο τηλεοπτικό σταθμό της Ατλάντα, τον σημερινό WTBS, έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Έπειτα από ένα δύσκολο ξεκίνημα, κατάφερε τελικά να κάνει κερδοφόρο τον σταθμό, προβάλλοντας προγράμματα χαμηλού κόστους όλο το 24ωρο. Η πορεία του σταθμού απογειώθηκε το 1976, μετά από μια ομοσπονδιακή απόφαση που επέτρεπε στα καλωδιακά τηλεοπτικά συστήματα να χρησιμοποιούν δορυφορικά σήματα στο πρόγραμμά τους. Λειτουργώντας ως πρωτοπόρος των δορυφορικών μεταδόσεων, ο Τέρνερ βοήθησε το WTBS να γίνει ο πρώτος «υπερσταθμός» και το πρόγραμμά του αναμεταδιδόταν από τοπικά καλωδιακά δίκτυα σε ολόκληρη τη χώρα.

Το 1980 ίδρυσε το CNN στην Ατλάντα για να ανταγωνιστεί τα μεγάλα δίκτυα CBS, NBC και ABC. Προσφέροντας χαμηλούς μισθούς αλλά τη γοητεία της «περιπέτειας», προσέλαβε δημοσιογράφους και τεχνικούς οι οποίοι υπέμειναν τον χλευασμό των άλλων, που αποκαλούσαν Chicken Noodle Network το ενημερωτικό κανάλι, προεικάζοντας την αποτυχία του.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, το πρώτο 24ωρο ειδησεογραφικό μέσο έθεσε τα πρότυπα παγκοσμίως για την κάλυψη πολέμων, δικών, επαναστάσεων και φυσικών καταστροφών. «Αν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους δορυφόρους, θα συνεχίσουμε να εκπέμπουμε μέχρι το τέλος του κόσμου», είχε πει ο ίδιος ο Τέρνερ σε μια συνέντευξή του, το 2013.

Το 2018, στα μισά της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τέρνερ είπε ότι σπανίως παρακολουθεί πια το δίκτυο που ίδρυσε ο ίδιος, επειδή εστιάζει υπερβολικά στην πολιτική.

Ως «οραματιστής της τηλεόρασης», ο Τέρνερ κέρδισε τον τίτλο του «Άνδρα της Χρονιάς» από το περιοδικό Time το 1991 επειδή «επηρέασε τη δυναμική των γεγονότων και μετέτρεψε τους τηλεθεατές σε 150 χώρες σε μάρτυρες της ιστορίας».

Το 1996 η Time Warner Inc αγόρασε την Turner Broadcasting Systerm έναντι 7,5 δισεκ. δολαρίων, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη εταιρεία μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας παγκοσμίως – μεταξύ άλλων, είχε στην ιδιοκτησία της τα HBO, CNN, Cartoon Network, Turner Classic Movies, το κινηματογραφικό στούντιο Warner Bros και το περιοδικό Time. To 2001 η Time Warner συγχωνεύτηκε με την AOL, μια συμφωνία ύψους 99 δισεκ. δολαρίων, την οποία ενέκρινε ο Τέρνερ. Όμως στην αναδιοργάνωση που ακολούθησε, εκείνος έχασε τη θέση του ως επικεφαλής των καλωδιακών δικτύων που είχε δημιουργήσει. Εντέλει, έχασε δισεκατομμύρια, όταν έπεσε η μετοχή της εταιρείας. Το 2003 παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος και τρία χρόνια αργότερα και από διευθυντής της Time Warner.

Ο Τέρνερ είχε μακροχρόνια βεντέτα με τον άλλο μεγιστάνα των μέσων, των Ρούπερτ Μέρντοκ. Η αντιπαλότητά τους ξεκίνησε το 1983, όταν το ιστιοπλοΐκό που σπονσοράριζε ο Μέρντοκ συγκρούστηκε με εκείνο του Τέρνερ σε έναν αγώνα στην Αυστραλία. Ο Τέρνερ τον προκάλεσε σε αγώνα πυγμαχίας μεταξύ τους. Η έχθρα εντάθηκε το 1996, όταν ο Μέρντοκ ίδρυσε το Fox News, ως το «συντηρητικό αντίπαλο δέος» του CNN. Ο Τέρνερ τον αποκάλεσε πολεμοκάπηλο και τον παρομοίασε με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Ο Τέρνερ ήταν επίσης μεγάλος φιλάνθρωπος: το 1997 έγραψε ιστορία δωρίζοντας 1 δισεκατομμύριο δολάρια στον ΟΗΕ, για να χρηματοδοτήσει το Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με το κλίμα, την αειφόρο ανάπτυξη, την τεχνολογία και την υγεία. Το 2017, αφού κατέβαλε την τελευταία δόση της δωρεάς, είπε ότι αυτή «ήταν η καλύτερη επένδυση που έκανα ποτέ».

Το Ίδρυμα Τέρνερ έδωσε επίσης πολλά εκατομμύρια σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, ενώ προωθούσε και επένδυε στην καθαρή ενέργεια, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Τέρνερ ήταν από τους μεγαλύτερους γαιοκτήμονες στις ΗΠΑ έχοντας περισσότερα από 7.700.00 στρέμματα σε έξι Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης και της Μοντάνα, όπου περνούσε μεγάλο μέρος της ζωής του. Του ανήκε ένα κοπάδι με 50.000 βίσωνες από το οποίο εφοδίαζε την αλυσίδα εστιατορίων Ted’s Montana Grill που ίδρυσε το 2002. Είχε επίσης ράντσα στην Παταγονία της Αργεντινής ενώ το 2015 ίδρυσε το Ted Turner Reserves, ένα πρόγραμμα οικοτουρισμού με το οποίο οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επισκεφθούν τις ιδιοκτησίες του στο Νέο Μεξικό.

Είχε παντρευτεί τρεις φορές και απέκτησε πέντε παιδιά. Ο τελευταίος γάμος του, με την Τζέιν Φόντα, κράτησε δέκα χρόνια και το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 2001.