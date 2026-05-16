Η Διοίκηση της Διώρυγας του Παναμά δεν προβλέπει περιορισμούς στη διέλευση των πλοίων για το 2026

0

Έχει αυξηθεί η ζήτηση μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν

Η Διοίκηση της Διώρυγας του Παναμά δεν προτίθεται να επιβάλλει περιορισμούς στη διέλευση των πλοίων για το υπόλοιπο του έτους, ακόμη και αν το καιρικό φαινόμενο «Ελ Νίνιο» ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όπως προβλέπεται, κάτι που θα μπορούσε να πλήξει τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής με μια νέα ξηρασία, όπως δήλωσε η Διοίκηση της Διώρυγας στο Reuters.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, η Διώρυγα του Παναμά επιτρέπει επί του παρόντος τη διέλευση 38 πλοίων μέσω της διωκεάνιας οδού ανά ημέρα και έχει σημειώσει αύξηση της ζήτησης τους τελευταίους μήνες, κυρίως λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος επηρεάζει τη χρήση άλλων διωρύγων, όπως η Διώρυγα του Σουέζ.