Τραμπ και Σι συμφωνούν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά

0

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «καλή» τη συνάντηση των δύο προέδρων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν κατά τη σημερινή συνάντησή τους ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοικτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι Τραμπ και Σι συζήτησαν επίσης πώς θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ καθώς και την αύξηση των κινεζικών αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, αναφέρεται στη δήλωση.

Η Ταϊβάν δεν αναφέρεται στη σύνοψη του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση, η οποία περιγράφεται ως «καλή».

«Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια καλή συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι. Τα δύο μέρη συζήτησαν μέσα για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες», ανακοίνωσε η αμερικανική προεδρία.