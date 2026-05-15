Ο Τραμπ δηλώνει ότι συζήτησε για πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι

Ισχυρίζεται ότι σύντομα θα λάβει απόφαση για το θέμα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζήτησε για πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα και δήλωσε ότι σύντομα θα λάβει απόφαση για το θέμα, σημείο ανάφλεξης στις αμερικανοσινικές σχέσεις.

«Ο πρόεδρος Σι και εγώ μιλήσαμε πολύ για την Ταϊβάν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του στις ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει σύγκρουση για το θέμα, σημειώνοντας ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση προς τον Σι σχετικά με την Ταϊβάν.

«Δεν θέλει να γίνει μάρτυρας ενός πολέμου ανεξαρτησίας. Δεν σχολίασα επ΄αυτού, τον άκουσα», είπε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα ανέφερε ότι ο Σι ρώτησε ευθέως αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν αν η Κίνα επιτεθεί στο νησί, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Υπάρχει μόνο ένα άτομο που το γνωρίζει αυτό, και αυτό είμαι εγώ. Είμαι το μόνο άτομο», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτό με ρώτησε σήμερα ο πρόεδρος Σι. Είπα, δεν μιλάω γι' αυτό».