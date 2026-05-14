Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως η Κίνα θα παραγγείλει «200 μεγάλα» αεροσκάφη Boeing

«Πιστεύω πως είναι μια δέσμευση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως η Κίνα δέχθηκε να αγοράσει περίπου 200 «μεγάλα» αεροσκάφη της κατασκευάστριας εταιρείας Boeing, η μετοχή της οποίας κατέγραψε πτώση άνω του 5%, διότι η αγορά ανάμενε μια πολύ μεγαλύτερη παραγγελία.

«Ένα από τα πράγματα που εκείνος (ο Κινέζος πρόεδρος) αποδέχθηκε είναι να αγοράσει 200 αεροσκάφη (…). Boeing. 200 μεγάλα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με ένα απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

«Πιστεύω πως είναι μια δέσμευση», συμπλήρωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τα μοντέλα που αφορά η παραγγελία.

Αμερικανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο εδώ και μήνες για μια πιθανή παραγγελία ρεκόρ από το Πεκίνο που αφορούσε περίπου 500 αεροσκάφη τύπου 737 MAX και περίπου 100 αεροπλάνων «γίγα» (787 Dreamliner και 777).

Ο επικεφαλής της κατασκευάστριας εταιρείας αεροσκαφών Κέλι Όρτμπεργκ συμμετέχει στην αποστολή κορυφαίων στελεχών αμερικανικών επιχειρήσεων που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ στο ταξίδι του στην Κίνα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Πιστεύω πως θα δούμε μεγάλες παραγγελίες για την Boeing», δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Γύρω στις 19.55 ώρα Ελλάδας, η μετοχή της Boeing κατέγραφε πτώση 3,98% στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έπειτα από πτώση άνω του 5% όταν έγινε γνωστό το απόσπασμα της συνέντευξης.