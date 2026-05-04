Ιωάννης Μελισσανίδης: Εύχομαι να έρθει η μέρα που δεν θα χρειάζεται να κάνεις statement για τη σεξουαλικότητά σου

«Έχω και την τιμή να είμαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως ambassador στο Στρασβούργο»

Αναδρομή στη σπουδαία αθλητική του καριέρα έκανε ο Ιωάννης Μελισσανίδης. Ο χρυσός ολυμπιονίκης της ενόργανης γυμναστικής υπογράμμιησε την ανάγκη για ψυχική ανθεκτικότητα που χρειάστηκε να χτίσει απέναντι στα ρατσιστικά και υποτιμητικά σχόλια που δέχθηκε στο παρελθόν.

«Είμαι ένας πολίτης του κόσμου. Κάνω αυτό που αγαπώ και έχω και την τιμή να είμαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως ambassador στο Στρασβούργο. Πρόσφατα κάναμε μια πολύ ωραία ομιλία για τη ρητορική μίσους. Πηγαίνω στα σχολεία, όταν υπάρχει ελληνισμός. Τώρα την άλλη βδομάδα θα πάω στη Βυρώνεια, στο χωριό μου, για να μιλήσω και στο Λύκειο και στο Δημοτικό στα παιδιά», περιέγραψε ο Ιωάννης Μελισσανίδης στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και συνέχισε:

«Η ρητορική μίσους είναι ένα κομμάτι που μας ακουμπάει όλους, δηλαδή πού είναι το “free speech” και πού το “hate speech”, πρέπει να υπάρχουν όρια. Ακριβώς. Σου λέει ο άλλος “έχω δικαίωμα εγώ να γράψω ή να πω ό,τι θέλω και έχω την ελευθερία του λόγου”. Ναι ρε φίλε, αλλά πρέπει να υπάρχουν και όρια. Δηλαδή η ρητορική μίσους, ειδικά σε παιδιά με τα social media… δηλαδή πολλά παιδιά μπορούν να οδηγηθούν ακόμα και στην αυτοκτονία και το ‘χουμε δει».

Για την προσωπική του ζωή, είπε: «Το ‘χω βιώσει ως δημόσιο πρόσωπο στο Σίδνεϋ. Ξέρω ότι το πρόβλημα που δημιουργείται από αυτούς είναι καθαρά δικό τους. Είχα έναν τέτοιο χαρακτήρα. Γιατί οπωσδήποτε ο πρωταθλητισμός σε κάνει να είσαι και πιο σκληρός προφανώ. Και έλεγα, “το πρόβλημα το ‘χουν αυτοί”! Στο Σίδνεϋ έγραφαν “ο Ιωάννης φιλούσε υπέροχα” και όλες αυτές τις αηδίες… Είπα, δεν μάσησα… Τους μάσησα!

Αναλογίστηκα γιατί γίνεται όλο αυτό, αν κάπου έχω μερίδιο ευθύνης. Δεν είχα κανένα απολύτως μερίδιο ευθύνης. Άρα, λέω, το πρόβλημα είναι ψυχιατρικό. Ας το λύσουν, ας πάνε σε κάποιον ψυχολόγο, ψυχίατρο. Δεν είναι δικό μου, οπότε γιατί να επηρεάσει τη δική μου τη ζωή; Δεν υπήρχε.

Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι φίλοι. Αυτό τους λέω. Παιδιά δεν μπορούμε όλοι να είμαστε ίσοι, συμπαθητικοί, η παρέα σου και εγώ και εσείς τα ίδια. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια κοινή βάση, ότι σέβομαι την ανθρώπινη οντότητα και τις επιλογές σου. Τώρα, αν δεν τη σέβεσαι και κάνεις επίθεση σε μένα., το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα δικό σου. Δεν είναι δικό μου, λύσ’ το!

Εγώ δεν είχα ποτέ τέτοιο πρόβλημα με τους συναθλητές μου, τους προπονητές μου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός. Εννοείται. Θέλουμε κι άλλο. Αλλά εγώ εύχομαι να έρθει εκείνη η μέρα που να μην χρειάζεται να κάνεις κανένα statement. Δηλαδή να πεις, αυτή είναι η σεξουαλικότητά μου. Είμαστε άνθρωποι, σ’ αγαπώ, τόσο απλά».