Η ταινία «Narnia: The Magician’s Nephew» στις αίθουσες το 2027 με την υπογραφή της Γκρέτα Γκέργουιγκ

0

Η παγκόσμια πρεμιέρα μετατίθεται για τις 12 Φεβρουαρίου, αντί για τον φετινό Νοέμβριο

Αλλαγή σχεδίων για τo πολυαναμενόμενο «Narnia: The Magician's Nephew» τoυ Netflix σε σενάριο και σκηνοθεσία της υποψήφιας για Όσκαρ Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig). Η παγκόσμια πρεμιέρα μετατίθεται για τις 12 Φεβρουαρίου 2027, αντί για τον φετινό Νοέμβριο με τον κολοσσό του streaming να επιλέγει αυτή τη φορά μια ευρεία κινηματογραφική διανομή.

Οι πρώτες προβολές σε Imax θα ξεκινήσουν στις 10 Φεβρουαρίου. Δύο ημέρες αργότερα αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες απέναντι στο δράμα εποχής της Sony, «Nightingale» με τις αδελφές Έλ και Ντακότα Φάνινγκ (Elle & Dakota Fanning) αλλά και τη νέα παραγωγή της Paramount για την K-Pop, σε σκηνοθεσία του Μπένσον Λι (Benson Lee). Στο Netflix θα είναι διαθέσιμο από τις 2 Απριλίου.

Από τεχνικής πλευράς, το φιλμ αποτελεί μόλις τη δεύτερη ευρεία κυκλοφορία του Netflix στις αίθουσες. Η αρχή έγινε τον περασμένο Αύγουστο με το «KPop Demon Hunters Singalong», το οποίο προβλήθηκε σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σινεμά των ΗΠΑ, με εξαίρεση την AMC, χαρίζοντας στο Netflix την ιστορική πρώτη του θέση στο αμερικανικό box office, με εισπράξεις 19 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το πρώτο τριήμερο προβολής.

Μετά την πρόταση του Netflix για την εξαγορά της Warner Bros, πηγές που επικαλείται το Deadline αναφέρουν ότι η πλατφόρμα άρχισε να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας ευρείας κινηματογραφικής διανομής για τη «Νάρνια», κάτι που αποτελούσε πάγια επιθυμία της Γκέργουιγκ. Επιπλέον, ο τραυματισμός ενός μέλους του καστ, που οδήγησε σε καθυστέρηση των γυρισμάτων έξι εβδομάδων, κατέστησε αδύνατη την τήρηση της αρχικής ημερομηνίας προβολής. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η μεταφορά της πρεμιέρας για τον Φεβρουάριο δεν ήταν απόφαση της τελευταίας στιγμής, αλλά το εναλλακτικό «Σχέδιο Β» της πλατφόρμας.

Η ταινία βασίζεται στο θρυλικό πρώτο βιβλίο του C. S. Lewis του 1955.

«Η συνεργασία με το Netflix για την υλοποίηση αυτής της ταινίας ήταν μια εξαιρετική εμπειρία...και ανυπομονώ να τη δείτε στους κινηματογράφους στις 12 Φεβρουαρίου και στο Netflix στις 2 Απριλίου», δήλωσε η σκηνοθέτις στο Netflix Tudum.

Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τους Μέριλ Στριπ (Meryl Streep), Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig), Έμα Μάκι (Emma Mackey), Κάρεϊ Μάλιγκαν (Carey Mulligan), Ντέιβιντ ΜακΚένα (David McKenna) και Ντενίζ Γκοφ (Denise Gough), μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Μαρκ Γκόρντον (Mark Gordon), Έιμι Πασκάλ (Amy Pascal), Βίνσεντ Σίμπερ (Vincent Sieber)και η ίδια η Γκέργουιγκ.