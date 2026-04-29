«The Spacesuit»: Βανέσα Κίρμπι και Λιούις Πούλμαν στο νέο sci-fi θρίλερ της Κίτι Γκριν

Η ταινία περιγράφεται ως μια «επίκαιρη και προκλητική νέα οπτική» γύρω από την εξερεύνηση του διαστήματος

Με δύο καταξιωμένες ταινίες στο ενεργητικό της, τα «The Assistant» και «The Royal Hotel», η Κίτι Γκριν (Kitty Green) προετοιμάζει το επόμενο πρότζεκτ της, τα γυρίσματα του οποίου αναμένονται να ξεκινήσουν αργότερα φέτος.

Η βραβευμένη με BAFTA Βανέσα Κίρμπι (Vanessa Kirby) και ο υποψήφιος για Emmy Λιούις Πούλμαν (Lewis Pullman) θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στο επερχόμενο sci-fi θρίλερ της Γκριν με τίτλο «The Spacesuit» το οποίο θα παρουσιαστεί από τη HanWay Films στη διεθνή αγορά του Φεστιβάλ των Καννών.

Η ταινία περιγράφεται ως μια «επίκαιρη και προκλητική νέα οπτική» γύρω από την εξερεύνηση του διαστήματος.

Σε σενάριο επίσης της Γκριν, το «The Spacesuit» επικεντρώνεται «σε μια αστροναύτη (Κίρμπι), η οποία αναγκάζεται να λάβει μια αδιέξοδη απόφαση μετά από ένα συμβάν με τον συγκυβερνήτη της (Πούλμαν). Το γεγονός αυτό αφήνει ανεξίτηλο σημάδι στην αποστολή λίγες μέρες πριν την εκτόξευση, πυροδοτώντας έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο».

Η Βανέσα Κίρμπι και η αδελφή της Ζιλιέτ θα βρίσκονται στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών μέσω της εταιρείας τους, Aluna. Η Κίρμπι έχει πρωταγωνιστήσει πρόσφατα στην ταινία της Marvel, «Fantastic Four: First Steps», καθώς και στα «Mission: Impossible - The Final Reckoning», «Eden» και «Napoleon», ενώ έγινε ευρύτερα γνωστή ως πριγκίπισσα Μαργαρίτα στη σειρά «The Crown». Για την ερμηνεία της στην ταινία «Pieces of a Woman» (2020), ήταν υποψήφια για Όσκαρ, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Πούλμαν πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην ταινία της Μόνα Φάστβολντ (Mona Fastvold) «The Testament of Ann Lee», στο «Thunderbolts», καθώς και στη σειρά «Lessons in Chemistry» στο πλευρό της Μπρι Λάρσον (Brie Larson). Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, o ρόλος που τον έκανε ευρύτερα γνωστό ήταν στο «Top Gun: Maverick».