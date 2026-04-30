Η Μέριλ Στριπ διπλασίασε την αμοιβή που της πρότειναν για την πρώτη ταινία «Devil Wears Prada»

Η χολιγουντιανή ηθοποιός περιέγραψε πως τα κατάφερε

Η πρώτη ταινία «Devil Wears Prada» (Ο Διάβολος Φοράει Prada) ήταν μια πραγματική επιτυχία μετά την κυκλοφορία της το 2006. Η Μέριλ Στριπ ήξερε ότι θα γινόταν, γι' αυτό και διπλασίασε την αμοιβή της όταν της προσφέρθηκε για πρώτη φορά ο ρόλος της πλέον εμβληματικής Μιράντα Πρίστλεϊ.

Τώρα, 20 χρόνια αργότερα, η Μέριλ Στριπ αποκάλυψε αυτή την τολμηρή διαπραγματευτική κίνηση μιλώντας για την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

«Διάβασα το σενάριο [για την πρωτότυπη ταινία], ήταν υπέροχο. Μου τηλεφώνησαν και μου έκαναν μια προσφορά, και είπα: "Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω"» είπε η Στριπ σε συνέντευξη του καστ στο Today. «Ήξερα ότι θα γινόταν επιτυχία, και ήθελα να δω αν θα διπλασίαζα την απαίτησή μου... Και προχώρησαν αμέσως και είπαν: "Σίγουρα". Σκέφτηκα, είμαι 50-60 [χρονών] — μου πήρε τόσο καιρό για να καταλάβω ότι μπορούσα να το κάνω αυτό! Με χρειάζονταν, αισθάνθηκα. Ήμουν έτοιμη να συνταξιοδοτηθώ. Αυτό ήταν ένα μάθημα» ανέφερε η ηθοποιός.

Η πρωτότυπη ταινία είχε κέρδη περισσότερα από 325 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και το καστ δέχθηκε επαίνους. Η Στριπ κέρδισε Χρυσή Σφαίρα και ήταν υποψήφια για Όσκαρ για τον ρόλο της ως η ψυχρή αρχισυντάκτρια του κορυφαίου φανταστικού περιοδικού μόδας Runway (εμπνευσμένο από την αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ). Οι συζητήσεις στα παρασκήνια για μια συνέχεια ξεκίνησαν ήδη από το 2009, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Άρχισαν να μιλάνε για μια συνέχεια, αλλά όλοι περιμέναμε μέχρι να έχουμε αυτή την καλή ιδέα» είπε η Στριπ.

«Νομίζω ότι όλοι έπρεπε να το κάνουμε - έπρεπε να επιστρέψουμε και οι τέσσερις μας» πρόσθεσε η Έμιλι Μπλαντ, η οποία υποδύεται την Έμιλι Τσάρλτον, την πρώτη βοηθό της Μιράντα στην πρωτότυπη ταινία.

Το σημαντικότερο στοιχείο της συνέχειας είναι ότι ο χαρακτήρας της Άν Χάθαγουεϊ, η Άντρεα Σακς - η πρώην δεύτερη βοηθός της Μιράντα - επιστρέφει στο Runway εν μέσω μιας μεταβαλλόμενης εποχής για τα μέσα ενημέρωσης και τη δημοσιογραφία.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η τεχνολογία έχουν αλλάξει, όχι μόνο στο φυσικό πεδίο, αλλά και στην ίδια τη δημοσιογραφία, και έτσι προφανώς ξεκινά η ταινία», ανέφερε ο Στάνλεϊ Τούτσι, ο οποίος υποδύεται τον Νάιτζελ Κίπλινγκ, το δεξί χέρι της αρχισυντάκτριας Μιράντα.

«Όλοι στη ζωή τους έπρεπε να πλοηγηθούν στη νέα πραγματικότητα και να βρουν πώς να επιβιώσουν, πώς να διατηρήσουν τους ενδοιασμούς τους άθικτους, πώς να κρατήσουν τη συνείδησή τους ξύπνια και ζωντανή» είπε η Μέριλ Στριπ αναφερόμενη στην επανένωση των χαρακτήρων της ταινίας σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας για τη βιομηχανία.