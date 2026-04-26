Σίσσυ Χρηστίδου: «Εμένα αυτό με ταράζει πάρα πολύ»

0

«Δεν θέλω να ξέρω τι γίνεται απέναντι και δεν θέλω να μου λέτε στο αυτί μου»

Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τοποθετήθηκε για την τηλεοπτική επικαιρότητα, σχολιάζοντας την ένταση ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρεζο που ξέσπασε τις τελευταίες ημέρες, αλλά τις απαιτήσεις του καθημερινού προγράμματος.

«Μου αρέσει πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο, δεν θα πω ψέματα. Έχω βρεθεί στο καθημερινό για μία χρονιά στο πρωινό του ΑΝΤ1 και ήταν από τις πιο δύσκολες χρονιές μου στην τηλεόραση, και χρειάστηκε μετά 6 χρόνια να μείνω μακριά από αυτήν για να αναρρώσω. Είναι δύσκολη πίστα το καθημερινό. Έχει άλλες απαιτήσεις και έχει και λιγότερη πολυτέλεια το ότι στο Σαββατοκύριακο μπορείς να επιλέξεις τα θέματα που θα παίξεις», ανέφερε αρχικά.

Για την κόντρα ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, σχολίασε: «Τι να σου πω τώρα, αυτό ήταν χωρίς λόγο ή μάλλον υπήρχε ένας λόγος, εξυπηρέτησε την σκαλέτα των εκπομπών. Εγώ νομίζω ότι είναι ανούσια. Είναι πάρα πολύ ευάλωτη η στιγμή του αέρα. Εγώ, ας πούμε, ανήκω στους παρουσιαστές που δεν έχω καν μόνιτορ. Υπάρχουν παρουσιαστές που έχουν μόνιτορ από τις άλλες εκπομπές απέναντι. Εμένα αυτό με ταράζει πάρα πολύ. Δεν θέλω να ξέρω τι γίνεται απέναντι και δεν θέλω να μου λέτε στο αυτί μου».

Για τον ίδιο τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, πρόσθεσε: «Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ, για μένα είναι ο καλύτερος παρουσιαστής αυτή τη στιγμή ενεργός στη χώρα. Την αλήθεια είπα, δεν το είπα για κακό, το είπα για καλό».

Για τον Γιώργο Λιάγκα και ότι δεν ξέρει αν θα συνεχίσει την εκπομπή του την επόμενη σεζόν, η παρουσιάστρια του MEGA τόνισε: «Ναι, για να το λέει αυτό… εγώ μαζί του είμαι σε αυτό. Θα έχει κάποιες ενδείξεις… δεν θέλω να μπω να υποθέσω γιατί μετά μπορεί να θυμώσει πάλι… Όλοι θυμώνουν! Και αυτός! Τι θυμώνουν όλοι; Αισθάνθηκα ότι έχει παραπονάκια. Ας μας το διευκρινίσει».

Τέλος, απάντησε στο «είναι της άποψης ότι το χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνουμε». «Εξαρτάται. Υπάρχουν χέρια που μαζί με φαΐ, δίνουν και σκαμπίλια».