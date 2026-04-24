Έλενα Τσαγκρινού για τον χωρισμό της: «Ήταν μια κοινή απόφαση, αρκετά σκληρή και για τους δύο»

«Είναι πολύ καλές οι σχέσεις μας, ευτυχώς, υπάρχει μόνο το παιδάκι μας»

Στην απόφαση να ακολουθήσει δρόμους χωριστούς με τον πατέρα του παιδιού της αναφέρθηκε η Έλενα Τσαγκρινού με δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

«Οι σχέσεις με τον πρώην σύντροφο μου και πατέρα του παιδιού μου είναι πολύ καλές, ευτυχώς. Έχουμε μία πολύ καλή πρόθεση και λόγω του παιδιού μας γιατί, πάνω απ’ όλα, δεν υπάρχει εγωισμός. Υπάρχει μόνο το παιδάκι μας», είπε αρχικά η τραγουδίστρια και συνέχισε:

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ήταν μια κοινή απόφαση, μια απόφαση αρκετά σκληρή και για τους δύο. Πάνω απ’ όλα, όμως, σκεφτήκαμε πως θα είναι καλά η μαμά και και ο μπαμπάς για τον Ηρακλή μας. Υπάρχει επικοινωνία, κάνουμε βιντεοκλήσεις, υπάρχει συνεχής ενημέρωση για το τι κάνει το παιδί μας και παλεύουμε, προσπαθούμε.

Είναι ακατόρθωτο το σενάριο ενός νέου έρωτα αυτή την περίοδο! Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η αγάπη μου για το παιδί μου, κάθε στιγμή μαζί του είναι ανεπανάληπτη, οπότε δεν μπορώ να αφήσω χώρο σε κάτι τέτοιο».