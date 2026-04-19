Έλλη Κοκκίνου: Χάρηκα πάρα πολύ που χώρισαν οι γονείς μου

«Το μέλημά τους ήταν να είμαι εγώ καλά»

Με αφορμή την έναρξη των εμφανίσεών της σε νυχτερινό μαγαζί της Κύπρου, η Έλλη Κοκκίνου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ α Τετ» και τον Τάσο Τρύφωνος,

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση με τους γονείς της και στο πώς διαχειρίστηκε το διαζύγιό τους, όταν εκείνη ήταν μόλις επτά ετών.

«Ο χωρισμός των γονιών μου δε με σημάδεψε καθόλου, παρά μόνο εκείνη τη στιγμή. Τους το είπα και μετά από κάποια χρόνια ότι χάρηκα πάρα πολύ που χώρισαν. Εκ του αποτελέσματος πάντα κρίνουμε. Έβγαλα μια κρίση τη στιγμή που μου το ανακοίνωσαν αλλά από εκεί και πέρα ήταν τόσο ομαλά τα πράγματα…

Σε μια οικογένεια, αν είναι όπως πρέπει να είναι, είναι ωραίο να μένει μαζί, αν οι συνθήκες όμως δεν ευνοούν, είναι καλύτερα οι γονείς να χωρίζουν για το καλό των παιδιών. Και όταν χωρίσουν, να μπορούν να ξεχωρίσουν το παιδί με τα προβλήματα τα δικά τους. Πρέπει να είναι δυο τελείως διαφορετικά πράγματα, και το παιδί πρέπει να αντιλαμβάνεται, όσο είναι δυνατόν, τίποτα» είπε αρχικά η Έλλη Κοκκίνου και πρόσθεσε στη συνέχεια:

«Τον μπαμπά μου τον έβλεπα κάθε δεύτερο σαββατοκύριακο ή και κάθε σαββατοκύριακο. Δεν υπήρχε αυτή η αυστηρότητα των δικαστικών αποφάσεων. Είχαν μια πολύ ομαλή σχέση. Το μέλημά τους ήταν να είμαι εγώ καλά. Το Πάσχα συνήθως πήγαινα με τον μπαμπά στην εξοχή. Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά με τη μαμά στο εξωτερικό για σκι».

