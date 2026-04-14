Αγγελική Ηλιάδη σε Γιώργο Λιάγκα: «Περίμενα διαφορετική αντιμετώπιση από εσένα… Ήμουν 5 μηνών έγκυος και βρέθηκα στο πάτωμα από μπουνιές και κλοτσιές»

«Είδα ότι κράτησες μία στάση πολύ περίεργη απέναντί μου. Με εξέπληξες δυσάρεστα»

Χύμα και... σταράτα τα είπε η Αγγελική Ηλιάδη στον Γιώργο Λιάγκα, καθώς την Τρίτη του Πάσχα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό». Τετ α τετ με τον δημοσιογράφο τον έψεξε για την συνμπεριφορά του, μετά την εξομολόγησή της στην Ελίνα Παπίλα πως βίωσε κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

Αρχικά, η Αγγελική Ηλιάδη θέλησε να αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο Γιώργος Λιάγκας την εξομολόγησή της για την κακοποίηση. Ο διάλογος μεταξύ των δύο εξελίχθηκε ως εξής:

Γ.Λ. Μ’ αρέσει πάντως η εξωστρέφεια που έχεις βγάλει το τελευταίο διάστημα και λες τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι όπως τα αισθάνεσαι εσύ.

Α.Η. Σ’ αρέσει;

Γ.Λ. Μ’ αρέσει πραγματικά, ναι. Εγώ, ξέρεις, τους ειλικρινείς ανθρώπους τους εκτιμώ.

Α.Η. Εντάξει, ε, τώρα αυτό που λες, λίγο με ξενίζει, γιατί…

Γ.Λ. Γιατί;

Α.Η. Θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ περίμενα μία διαφορετική αντιμετώπιση από σένα, η αλήθεια είναι, και μετά την συνέντευξη που έδωσα στην Ελίνα την Παπίλα, είδα ότι κράτησες μία στάση πολύ περίεργη απέναντί μου και ειλικρινά δεν το περίμενα. Με εξέπληξες δυσάρεστα. Τι εννοώ; Επειδή δεν γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά, όλα αυτά τα χρόνια, έχω μια εικόνα για σένα ότι γενικά είσαι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες πολλές, παρόλο που μπορεί να μην φαίνεται στον περισσότερο κόσμο, εγώ έχω την ικανότητα να το διακρίνω. Όταν λοιπόν βγαίνω και μιλάω για κάτι τόσο σκληρό και δύσκολο που έζησα για μια πενταετία, και κάνω μια προσπάθεια, πώς να σου πω ρε παιδί μου, σαν να θέλω να ξεριζώσω ένα αγκάθι από μέσα μου… απ’ τα σπλάχνα μου, και να κλείσω μια πληγή… που αυτή η πληγή, ας πούμε, είναι τόσα χρόνια ανοιχτή και χωρίς να στάζει αίμα. Γιατί δεν υπάρχει ούτε μία σταγόνα να στάξει. Και βλέπω εσένα να λες “αν” και “αν” και “αν” και “αν”… ξέρεις πόσο… όχι, με στεναχώρησε αυτό, γιατί δεν στεναχωριέμαι εύκολα πλέον σαν άνθρωπος…

Γ.Λ. Θεώρησες ότι έπρεπε να πω πιο ξεκάθαρα, τι; Ότι “μα δεν είπα εγώ ότι καλά έκανε ένας άνθρωπος και σε…”

Α.Η. Όχι, όχι. Έλεγες “αν” και “αν” και “αν”, δηλαδή εξέφρασες μία αμφιβολία. Δηλαδή, τι; Βγήκα και είπα ψέματα; Και αν δεν ξέρεις, ρωτάς. Γιατί πίστεψέ με…

Γ.Λ. Μα γι’ αυτό σε κάλεσα σήμερα, για να σε ρωτήσω… Δεν πιστεύω ότι είπες ψέματα…

Α.Η. Οι περισσότεροι άνθρωποι του χώρου, οι περισσότεροι άνθρωποι και συνάδελφοί σου… ήταν περισσότερο από τον δημοσιογραφικό χώρο μάλιστα, γιατί εμείς βρισκόμαστε συνέχεια όλα τα χρόνια σε εκπομπές και συναντάμε εσάς. Περισσότερο λοιπόν, απ’ το δικό σου το χώρο, ήταν οι άνθρωποι αυτοί που μου έστειλαν πρώτοι μήνυμα λέγοντάς μου ότι “εμείς ξέραμε ότι ήταν κοινό μυστικό και είμαστε εδώ για σένα”, ξέρεις εμένα πόσο με χαροποίησε αυτό; Και πόσο με τσάντισε, να το πω έτσι, το γεγονός ότι σε ακούω να λες “αν και αν και αν και αν”. Δεν υπάρχει “αν”. Όταν μια γυναίκα βγαίνει και μιλάει τόσο ανοιχτά για κάτι τόσο άσχημο, χωρίς να έχει κανένα όφελος, αντιθέτως εκτίθεμαι μπροστά σε όλη την Ελλάδα, λέω κάτι πολύ δικό μου, και το λέω για πολύ συγκεκριμένους λόγους.

Γ.Λ. Το “αν”, ρε παιδί μου, το είπα γιατί ξέρεις τι γίνεται… και κι η άλλη μεριά, η οποία λέει… “εγώ θα μηνύσω”…

Α.Η. Δεν με ενδιαφέρει καμία άλλη πλευρά! Είδες ότι εγώ μετά το δελτίο τύπου που έστειλα, με το δικηγόρο μου, είπα το εξής: Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας δημόσια και να με συκοφαντεί, να λέει ό,τι του κατέβει. Ξέρεις ότι εγώ, σε τέτοιου είδους πράγματα δεν συμμετείχα ποτέ σ’ αυτό το τσίρκο… Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας και να με συκοφαντεί και να λέει ότι ψεύδομαι. Και γράφτηκε στο δελτίο τύπου, ότι “θεωρώ εγώ ένας παρουσιαστής ο οποίος δίνει βήμα σ’ αυτούς τους ανθρώπους…”, που για μένα, εντάξει τέλος πάντων, έτσι λέμε ας πούμε τώρα ότι είναι άνθρωποι, “είναι συνυπεύθυνος στη συκοφαντία που μπορεί να γίνει εις βάρος μου”.

Γ.Λ. Καλά, εγώ έδωσα βήμα και στις δύο πλευρές… Και τη δικιά σου συνέντευξη έπαιξα… …και την άλλη πλευρά, η οποία μίλησε και είπε αυτά που ήθελε να πει. Κι όπως και στους δικηγόρους.

Στη συνέχεια, η Αγγελική Ηλιάδη προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, περιγράφοντας την κακοποίηση που βίωσε, ενώ ήταν έγκυος…

«Ήταν 5 χρόνια… Δηλαδή… μια γινότανε, μία μπορεί να περνούσε ένα διάστημα να μη συμβεί κάτι, μετά να ξαναγίνει πάλι… το θέμα είναι ότι όταν μπεις σε μία τέτοια κατάσταση, εγκλωβίζεσαι, είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Όσες φορές προσπάθησα να το σπάσω, τη μία φορά μου αρπάξανε το παιδί μου μέσα από τα χέρια μου και μου είπανε “φεύγεις, αλλά το παιδί σου δεν θα το ξαναδείς”. Ε… την άλλη φορά, μπορεί να άκουγα πράγματα ότι “θα κάνω… αυτό στους γονείς σου, θα κάνω… το άλλο στους γονείς σου”…

Ακούστηκαν πολλά… εκείνες τις ημέρες της συνέντευξης, και ακούστηκαν για ευεργετήματα και για διάφορα, όλα αυτά που μου… προσφέρθηκαν εμένα. Αυτό που δεν ακούστηκε ποτέ, ήταν ότι εγώ, όλα αυτά τα χρόνια δούλευα σαν σκυλί. Εγώ δούλευα συνέχεια με πολύ καλά χρήματα, με πολύ καλές αμοιβές. Τα χρήματα που έβγαλα 5 χρόνια που, πίστεψέ με, ήταν πάρα πολλά, δεν τα είδα ποτέ… και δεν τα πήρα ποτέ στα χέρια μου.

Μία φορά, που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου, ήμουνα πεντέμισι μηνών έγκυος, και βρέθηκα στο πάτωμα… Βρέθηκα στο πάτωμα! Όχι από σπρωξιά. Από μπουνιές και κλωτσιές. Ήμουνα πεντέμισι μηνών έγκυος. Ήταν η μοναδική φορά που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου…

Όχι, δεν μου τα προσφέρανε όλα, Γιώργο μου, μου τα πήρανε όλα.

Δεν δέχομαι κανένας να αμφιβάλλει για τα λεγόμενά μου… Δεν δέχομαι κανένας να με συκοφαντεί. Όποιος… νομίζει ότι μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει, θα αντιμετωπίσει τον νόμο, όπως ήδη έχω κινηθεί νομικά, απέναντι σε κάποιους ανθρώπους με ασφαλιστικά μέτρα, με αγωγές και με ό,τι χρειάζεται».