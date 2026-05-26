Γιώργος Λιάγκας: «Στον σύλλογο εμμονικών προστέθηκε η Ζήνα Κουτσελίνη, αν αυτό σε κάνει να κοιμάσαι καλύτερα αγαπημένη μου»

0

«Σε λίγα χρόνια, όσοι δουλεύετε στην τηλεόραση θα παίρνετε ένα χιλιάρικο τον μήνα, όπως το πάτε»

Απάντηση στις δηλώσεις που έκανε η Ζήνα Κουτσελίνη στους δημοσιογράφους για εκείνον, έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το «Πρωινό» την Τρίτη.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας είπε τα εξής: «Στον σύλλογο εμμονικών, τώρα προστέθηκε και η Ζήνα Κουτσελίνη, κάθε εβδομάδα βλέπουμε ότι προστίθεται και ένας. Εμένα με στεναχώρησαν αυτές οι δηλώσεις, γιατί βγάζει έναν κομπλεξισμό που δεν τον έχει ανάγκη, γιατί έχει κάνει μια τεράστια πορεία. Εγώ δεν έχω κάνει κακή χρονιά, εσύ έχεις κάνει, άλλα νούμερα μάλλον βλέπουμε. Εγώ έχω κάνει μια μέτρια και καλή χρονιά, αυτή η εκπομπή δεν είναι πρώτη φέτος, είναι δεύτερη μαζί με μία άλλη εκπομπή. Δεδομένου και του μέσου όρου στον σταθμό τον οποίο δουλεύω, είναι μια καλή χρονιά».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε αναφερόμενος στην Ζήνα Κουτσελίνη: «Αν αυτό σε κάνει να κοιμάσαι καλύτερα, να κοιμάσαι αγαπημένη μου. Επίσης, εγώ σε κατατάσσω και σε μια κατηγορία ανθρώπων της τηλεόρασης που πια δεν κρίνεσαι και απ’ τα νούμερα. Αλίμονο αν εσύ κρίνεσαι αν κάνεις μια χρονιά 7-8%, όπως το κάνεις φέτος. Τις περισσότερες μέρες… κάνεις κάποιες μέρες διψήφια. Κρίμα, τώρα, αυτό που γίνεται. Πραγματικά, δεν το περίμενα από σένα.

Και αν σε έχει πειράξει, γιατί αυτό καταλαβαίνω, η πλάκα που κάναμε με το ψαράκι… Είναι μια πλάκα που εσύ μας επέτρεψες να την κάνουμε γιατί εσύ έβγαλες το ψαράκι! Άρα έκανες πλάκα εσύ, σου κάναμε πλάκα κι εμείς. Αν παρεξηγήθηκες και απ’ αυτό και βγάζεις τώρα κακία και κομπλεξισμό; Δες το. Πραγματικά. Δηλαδή κάθε φορά με απογοητεύουν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω».

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του θέματος, ο Γιώργος Λιάγκας άδραξε την ευκαιρία να πετάξει το καρφί του. «Σε λίγα χρόνια, όσοι δουλεύετε στην τηλεόραση θα παίρνετε ένα χιλιάρικο τον μήνα, όπως το πάτε. Να το ξέρετε. Και θα φταίτε εσείς. Με αυτόν τον τρόπο που κάνετε, που βγάζετε ο ένας τα μάτια του άλλου. Δεν πειράζει. Εγώ, ξέρετε πού θα ψαρεύω… Ε, ελπίζω να μην ψαρεύω καρχαρίες».