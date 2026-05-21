Εξώδικο από την Acun Medya στη Ζήνα Κουτσελίνη: «Με μεγάλη έκπληξη και αγανάκτηση παρακολουθήσαμε ρεπορτάζ για τον σοβαρό τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου»

Τι λέει η παρουσιάστρια

Εξώδικη διαμαρτυρία έλαβε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» με τη Ζήνα Κουτσελίνη, όπως γνωστοποίησε η ίδια το μεσημέρι της Πέμπτης μέσα από τον αέρα.

Συγκεκριμένα, το εξώδικο από την Acun Medya αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η εκπομπή τον σοκαριστικό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor και τις επόμενες ημέρες τόσο του ίδιου όσο και του συμπαίκτη του, Μάνου Μαλλιαρού στον Άγιο Δομίνικο.

«Με μεγάλη έκπληξη και δικαιολογημένη αγανάκτηση παρακολουθήσαμε στην εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα" που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Star Channel την 18η Μαϊου 2026. Κατά τη διάρκεια της ως άνω εκπομπής μεταδόθηκε ρεπορτάζ για τον σοβαρό τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου, συμμετέχοντα στο ριάλιτι παραγωγής της εταιρίας μας Survivor. Το ρεπορτάζ κατά ένα μεγάλο μέρος του επικεντρώθηκε σε έτερο παίκτη, τον Μάνο Μαλλιαρό, ο οποίος ήταν παρών τη στιγμή του ατυχήματος και βοήθησε, ουσιαστικά έσωσε, τον βαριά τραυματισμένο συμπαίκτη του, Σταύρο Φλώρο».

«Στην εκπομπή συμμετείχε στο πάνελ ο αδελφός του Μάνου Μαλλιαρού, δημοσιογράφος Ιωάννης Μαλλιαρός. Ο συμμετέχων στη συζήτηση, Ιωάννης Μαλλιαρός, δημοσιοποίησε, υποτίθεται, άγνωστες και αποκλειστικές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό. Ωστόσο οι εν λόγω "πληροφορίες" ήταν ανακριβείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, από την Acun Medya.

Αμέσως μετά την προβολή της εξώδικης διαμαρτυρίας, η Ζήνα Κουτσελίνη υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως «την μεταδώσαμε, λοιπόν, όπως εσείς το επιθυμείτε. Αυτή είναι η αλήθεια όπως καταγράφεται από την Acun Medya και τουλάχιστον υπάρχει μια απάντηση για το πως έγιναν τα γεγονότα σε αντίθεση με αυτά που μετέφερε ο Γιάννης Μαλλιαρός για τον αδελφό του, Μάνο».