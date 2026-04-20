Ειρήνη Αγγελοπούλου: Η δασκάλα του πιάνου είχε πει τους γονείς μου ότι «το κορίτσι αυτό έχει μία κλίση στην μουσική και στις τέχνες»

«Με την υποκριτική ξεκίνησε όταν πήγαινα δημοτικό στο Μαρούσι»

Η σχέση της Ειρήνης Αγγελοπούλου με την τέχνη ξεκίνησε από το δημοτικό, όπως περιέγραψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», που ήταν καλεσμένη.

Μεγαλώνοντας στο Μαρούσι, η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς», έκανε πιάνο σε σχολείο της περιοχής, όπου, όπως θυμάται, η δασκάλα της «εντόπισε» νωρίς την κλίση της στη μουσική και στις τέχνες, προτρέποντας τους γονείς της να την κατευθύνουν προς ένα μουσικό σχολείο.

«Αυτό σπούδασα. Με την υποκριτική ξεκίνησε όταν πήγαινα δημοτικό στο Μαρούσι, που έκανα πιάνο. Η δασκάλα του πιάνου, η κυρία Αθηνά είχε πιάσει τους γονείς μου στο τέλος της έκτης δημοτικού και τους είχε πει “Το κορίτσι αυτό έχει μία κλίση στη μουσική και στις τέχνες. Θα ’ταν καλό να το κοιτάξετε, για κάποιο μουσικό σχολείο, για κάτι”.

Έτσι ψαχτήκαμε, γιατί δεν το ξέραμε άμα και νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος ακριβώς του εκπαιδευτικού. Το να μπορεί να διακρίνει σε τι είναι καλό αυτό το παιδί, σε τι μπορεί να ξεχωρίσει ας πούμε, και να πει “Λοιπόν, πήγαινε να το δεις”», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Με τους γονείς μου έχουμε πάει Αμερικές, έχουμε πάει σε όλη την Ευρώπη. Από μικρή. Μας παίρνανε μαζί, ταξιδεύαμε όλο τον κόσμο, και έχω φωτογραφίες με καρότσι στο Λονδίνο, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι ότι με πολλή χαρά έφτιαχνα λίστες με το “τι θα πάρω στην τσαντούλα μου για να πάω στο αεροπλάνο το πρωί”».

Τέλος, μίλησε για την πρώτη της live εμφάνιση στη Super Κατερίνα. «Είναι η πρώτη φορά που είμαι σε live εκπομπή», αποκάλυψε η Ειρήνη Αγγελοπούλου.