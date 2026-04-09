Συγκλονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου: Έχασα την ακοή μου από αυτοάνοσο – Διαβάζω τα χείλια

0

«Θέλω βαθιά να ακούω αυτό που έχουν να μου πουν. Αυτός είναι και ο λόγος της ύπαρξης μου»

Στο σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα με το οποίο και είχε διαγνωστεί στο παρελθόν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Νοτοπούλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ανθή Σαλαγκούδη και το νέο επεισόδιο για το vidcast που επιμελείται στο Youtube. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συγκλονίζει, αποκαλύπτοντας ότι στην ουσία έχει χάσει την ακοή της.

«Το έζησα σαν εφιάλτη. Το 2015 προσβλήθηκα από ένα αρκετά σπάνιο αυτοάνοσο, γεγονός που δυσκόλεψε και τη διάγνωση. Με καθήλωσε σε πολλά επίπεδα, σωματικά και όχι μόνο», είπε αρχικά η Κατερίνα Νοτοπούλου και εξήγησε:

«Η απώλεια ακοής είναι αυτό που έμεινε. Στηρίζομαι στη χειλεανάγνωση, φοράω ακουστικά βαρηκοΐας που βοηθούν ως έναν βαθμό, αλλά στην πράξη δεν ακούω. Υπάρχουν και οι αόρατες αναπηρίες, με τις οποίες δεν είμαστε ακόμη πολύ εξοικειωμένοι

Με τον χρόνο μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Χρειάζεται διαδρομή, δεν ήμουν πάντα όπως είμαι σήμερα. Μαθαίνεις ξανά, με έναν διαφορετικό τρόπο, να χρησιμοποιείς τις αισθήσεις σου και να επικοινωνείς. Σίγουρα αυτό με πείσμωσε πολύ. Θέλω να ακούω, θέλω να ακούω τους ανθρώπους. Ακόμη κι αν δεν μπορώ με τα αυτιά μου, θέλω βαθιά να ακούω αυτό που έχουν να μου πουν. Αυτός είναι και ο λόγος της ύπαρξης μου».