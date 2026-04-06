Δημοσκόπηση Alpha: Στο 11,8% η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Σημαντικό το ποσοστό των ερωτηθέντων φέρεται έτοιμο να ψηφίσει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Μεγάο παραμένει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha. Το κυβερνών κόμμα προηγείται με 11,8 μονάδες διαφορά. Παράλληλα, σημαντική είναι ακόμα η απήχηση της Μαρίας Καρυστιανού από τη στιγμή που ανακοίνωσε το κόμμα της.

Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 23,8%

ΠΑΣΟΚ: 12%

Ελληνική Λύση: 8,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,3%

ΚΚΕ: 6,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,6%

Νίκη: 2,5%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ 25: 2,9%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1%

Επίσης, στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν το κόμμα που ανακοίνωσε η Καρυστιανού, οι συμμετέχοντες απάντησαν:

Πολύ – 5%

Αρκετά – 10%

Λίγο – 15%

Καθόλου – 59%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 11%