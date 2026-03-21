Ναταλία Γερμανού για τις αποκαλύψεις Ηλιάδη: «Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί τους έζησα λίγες ημέρες»

Τι της είχε ζητήσει ο Μπάμπης Λαζαρίδης

Το προσωπικό της βίωμα από την περίοδο που είχε γνωριστεί με τον Μπάμπη Λαζαρίδη μοιράστηκε η Ναταλία Γερμανού με τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της εκπομπής της.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (21/3) και στον απόηχο των συζητήσεων που προκάλεσε η εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη περί κακοποίησης από τον αείμνηστο επιχειρηματία, η παρουσιάστρια του Alpha αφηγήθηκε μία άγνωστη ιστορία μεταξύ εκείνης και του Μπάμπη Λαζαρίδη, όταν την προσέγγισε για να της ζητήσει να γράψει κάποια τραγούδια για τη σύντροφό του.

«Τον Μπάμπη Λαζαρίδη εγώ τον γνώρισα όταν με είχε πλησιάσει για να μου ζητήσει να γράψω ένα τραγούδι για την Αγγελική. Συμπλήρωναν τότε έναν χρόνο μαζί, ζούσαν μαζί σε ένα πολύ ωραίο σπίτι στη Βάρη, τους είχα επισκεφθεί», ξεκίνησε να περιγράφει η Ναταλία Γερμανού και συμπλήρωσε:

«Της είχα γράψει λοιπόν ένα τραγούδι που λεγόταν "Έναν χρόνο μαζί", ήταν επί της ουσίας παραγγελιά του Μπάμπη για εκείνον και την Αγγελική. Και της έγραψα κι άλλο ένα, που λεγόταν "Άγγελέ μου και αλήτη", που ήταν πάλι για τους δυο τους».

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Το γεγονός ότι εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο που με πλησίασε σαν στιχουργό πολύ ευγενικά χωρίς να με γνωρίζει να μου ζητήσει τραγούδι, μου λέει "αν έχεις γράψει σουξέ για τη Βίσση, εδώ βάλε τα δυνατά σου πέντε φορές παραπάνω" και έδειχνε τρομερή λατρεία και αγάπη (για την Αγγελική)… αυτό δεν σημαίνει ότι γνωρίζω τι γινόταν όταν έκλεινε η πόρτα πίσω τους. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Σας λέω τι εικόνα είχα βλέποντας το ζευγάρι αυτό, όταν το έζησα για τις λίγες ημέρες που έγραψα εκείνα τα δύο τραγούδια.

Το ότι εγώ έβλεπα έναν άντρα καψουρεμένο, δεν σημαίνει ότι αμφισβητώ όσα είπε η Αγγελική στη συνέντευξή της», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Ναταλία Γερμανού.