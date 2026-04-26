Ναταλία Γερμανού για Αρναούτογλου – Ουγγαρέζο: «Ο καλοθελητής τη δουλειά του θα κάνει»

Η Ναταλία Γερμανού τοποθετήθηκε τοποθετήθηκε για την ένταση ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα δε γίνεται» το μεσημέρι της Κυριακής 26/4.

«Ξέρετε τι κατάλαβα, ότι όταν μπλέκονται τρίτοι, οι λεγόμενοι καλοθελητές και δεν έχεις ακούσει με τ’ αυτιά σου κάτι ή δεν το έχεις δει με τα μάτια σου καλό είναι να μη βιάζεσαι να αντιδράσεις και να απαντήσεις. Γιατί είδες τώρα ο συνεργάτης του Γρηγόρη, κάτι τον πήρε ένας ακροατής, κάτι του είπε, κάπως το μετέφερε και πάνω στην εν βρασμώ ψυχής αντέδρασε, που ο Γρηγόρης δεν είναι τέτοιος τύπος», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Και πρόσθεσε: «Γιατί ο καλοθελητής τη δουλειά του θα κάνει. Εδώ καμιά φορά με σταματάνε για μια συνέντευξή οι δημοσιογράφοι και μας λένε "είπε για σας". Μου έχει συμβεί αρκετές φορές… Δε θα πω "τι είπε;", θα πω μισό λεπτό επειδή δεν το έχω δει, θα μου επιτρέψετε να το δω και μετά να σας απαντήσω. Αυτό είναι το πιο σωστό».