Γιάννης Τσιμιτσέλης για Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Δεν ξέρω πώς του τη βίδωσε με μένα»

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«Πιθανότατα επειδή δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες που έπρεπε, του γύρισε ο εγκέφαλος»

Για την κόντρα που έχει ξεσπάσει με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην εκπομπή «Το Πρωινό», που ήταν καλεσμένος.

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε αν θα μιλήσουν σε περίπτωση που συναντηθούν τυχαία, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απάντησε: «Να πάω εγώ να μιλήσω στον Δημήτρη Ουγγαρέζο; Όχι, δεν έχω λόγο να πάω. Δεν θα πω γεια, δεν έχω λόγο να πω γεια. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο Δημήτρης φέτος, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι ο μοναδικός. Δεν είναι δουλειά να τα χώνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή στα πάντα. Δηλαδή, είναι ο τρόπος που κάνεις τελικά την κριτική. Και την κάνεις όπως θέλεις, όπως γουστάρεις».

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέφερε τα εξής: «Ο Δημήτρης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είχε χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ, ότι είναι ένα καλό παιδί. Εξαιρετικός σε αυτό που κάνει, είναι εργαλείο ο Δημήτρης. Ευφυής, με την εκπομπή στο ραδιόφωνο, πολύ έξυπνος, πολύ αστείος και τέτοια. Από ένα σημείο και μετά, πιθανότατα επειδή δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες που θα ‘πρεπε –για μένα– να του δοθούν, του γύρισε ο εγκέφαλος. Και ξαφνικά τα βάζει με όλους! Και έχει γυρίσει λίγο τούμπα το προφίλ του, ότι είναι το κακό παιδί. Ενώ δεν είναι κακό παιδί».

«Δεν ξέρω πώς του τη βίδωσε με μένα. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω πώς του τα έσκασε έτσι απότομα με μένα. Δεν καταλαβαίνω τι έπαθε με μένα εκείνες τις μέρες. Δεν ξέρω», κατέληξε ο ηθοποιός.