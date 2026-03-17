Ηλίας Μαμαλάκης: Και έβγαλα και έφαγα λεφτά. Μπορώ και σήμερα να ζω αξιοπρεπώς, εκτός από την σύνταξή μου

«Το να ξυπνάς το πρωί και να μην έχεις δουλειά είναι το χειρότερο πράγμα στον κόσμο»

Για την καθημερινότητά του μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, τα μαγειρικά ριάλιτι και την απώλεια της Βέφας Αλεξιάδου μίλησε ο Ηλίας Μαμαλάκης στην εκπομπή «Το Πρωινό» με συνέντευξή του στην Ελένη Παπαδόγια.

«Το να ξυπνάς το πρωί και να μην έχεις δουλειά είναι το χειρότερο πράγμα στον κόσμο», είπε αρχικά ο Ηλίας Μαμαλάκης και συνέχισε:

«Δεν πέρασα μια περιπέτεια, με πήρε και με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Τώρα είναι η φάση που απαλλάσσομαι απ’ όλα αυτά. Δυνάμωσα, πήρα κάποια κιλά που είχα χάσει, είχα γίνει ανορεκτικός».

Αναφερόμενος στην πορεία του και στις απολαβές του, ο Ηλίας Μαμαλάκης παραδέχτηκε: «Και έβγαλα και έφαγα λεφτά. Μπορώ και σήμερα να ζω αξιοπρεπώς, εκτός από την σύνταξή μου».

Τέλος, ο Ηλίας Μαμαλάκης μίλησε για την Βέφα Αλεξιάδου: «Αισθανόταν αυτοκράτειρα! Ξαφνικά σε αυτή την αυτοκρατορία μέσα άρχισαν να μπαίνουν κάποια παιδάκια, όπως εγώ, και δεν της άρεσε που τη μοιράστηκε. Είχε ένα άδικο και κακό τέλος. Έφυγε πικραμένη και μόνη της. Θυμάμαι έγραψε ένα βιβλίο για τη ζωή της, περίμενε να γίνει πάταγος, δεν έγινε πάταγος. Τη στενοχώρησε πάρα πολύ αυτό».