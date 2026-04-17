Ο σεφ Γιώργος Παπακώστας αποκάλυψε: «Ο Τζέιμι Όλιβερ έπαθε σοκ με τη μαγειρίτσα και τη γίδα βραστή»

0

«Πού να δεις πόσο ενθουσιάστηκε με τα τσίπουρα»

Την γνώμη του Τζέιμι Όλιβερ για την ελληνική κουζίνα αποκάλυψε ο σεφ Γιώργος Παπακώστας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» για τη συνάντησή του με τον Jamie Oliver.

«Είχαμε δώσει ένα ραντεβού επτά η ώρα στη Βαρβάκειο και κάτσαμε εκεί τρεις, τρεισήμισι ώρες, σαν μικρό παιδί έκανα! Δεν είμαστε φίλοι με τον Jamie. Παρόμοιες δουλειές κάνουμε. Τον τύπο τον θαυμάζω πολλά χρόνια, από πριν αποφασίσω να γίνω μάγειρας. Του λέω, “πρέπει να δοκιμάσεις μαγειρίτσα”. Μου λέει “what is this?”. “Αυτό που τρώμε το Πάσχα”, του λέω, “πριν τρεις μέρες το έτρωγα στη Νάξο”», είπε αρχικά ο σεφ, που συμμετείχε μαγειρικά στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη και πρόσθεσε:

«Έπαθε σοκ με τη μαγειρίτσα. Του άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι πολύ πρωτόγνωρο πιάτο για τον ίδιο, αλλά και για άλλες κουλτούρες. Δεν το βρίσκεις πολύ εύκολα. Και του άρεσε πάρα πάρα πολύ η γίδα βραστή! Πού να δεις πόσο ενθουσιάστηκε με τα τσίπουρα. Ήπιαμε 9:00 η ώρα το πρωί. Μου λέει εν τω μεταξύ, με κοροϊδεύει… και μου λέει “George θα πιούμε strong alcohol; It’s not even 9 o’clock!”. Και του λέω “Είναι πολύ ελαφρύ. Δεν θα σε πειράξει”. Και ήπιαμε τέσσερα».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Παπακώστας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο τηλεοπτικής του επιστροφής: «Όντως μου λείπει, γιατί όπως έχω πει και πάρα πολλές φορές, για μένα η τηλεόραση ήτανε πιο πολύ σαν χόμπι, δεν ήταν η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι τα εστιατόρια. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι θα γύρναγα στην τηλεόραση, όπως πριν από δύο χρόνια, να κάνω μια μαγειρική 10-12 λεπτά, πολύ γρήγορα».