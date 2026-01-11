Γιώργος Κιμούλης: Δεν έχω καλή σχέση με το χρήμα, η θέση που έχω δεν με έχει βοηθήσει να γίνω εύπορος

0

Για τη σχέση του με το χρήμα, αλλά και για το γεγονός ότι δεν τον βλέπουμε σε κάποια σειρά στην τηλεόραση μίλησε ο Γιώργος Κιμούλης με συνέντευξη στη Μαρία Ανδρέου και το ένθετο “Enjoy” που κυκλοφορεί με την Κυριακάτικη Δημοκρατία.

Τέχνη και χρήματα. Ποια είναι η σχέση σας με το χρήμα;

Κακή. Δεν έχω καλή σχέση και είναι γνωστό αυτό. Συνεχίζω να πιστεύω ότι το χρήμα είναι ένα εργαλείο και δεν είναι αυτοσκοπός. Από εκεί και πέρα αυτή η θέση που έχω δεν με έχει βοηθήσει να γίνω εύπορος οικονομικά, αλλά δεν μπορώ να αλλάξω τώρα πια…

Τι σας γαληνεύει πλέον;

Αυτό είναι ένα τεράστιο κυνηγητό, το να θες να είσαι γαλήνιος και ευτυχισμένος. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να κυνηγάει την ευτυχία. Αλλά ούτε να κυνηγάει τη δυστυχία. Ο άνθρωπος έχει έρθει σ’ αυτόν τον κόσμο όχι για να είναι ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος, αλλά για να ζήσει.

Μέσα στη ζωή λοιπόν υπάρχουν στιγμές ευτυχισμένες και δυστυχισμένες, στιγμές γαλήνιες, στιγμές ταραχώδεις. Ο άνθρωπος πάνω απ’ όλα πρέπει να ζει. Και, όπως είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, να ζει μαζί με τους άλλους.

Γιατί γίνατε ηθοποιός;

Κανείς δεν ξέρει γιατί γίνεται ηθοποιός. Κάτι συμβαίνει στη νεανική ηλικία, αλλά δεν το έχω προσδιορίσει ακόμη. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με το θέατρο. Μπάσκετ έπαιζα. Πολύ μετά κατάλαβα ότι υπήρχαν κάποια σημάδια που τότε δεν τα έβλεπα. Μου άρεσε να διαβάζω κάτι θεατρικά έργα του Ξενόπουλου.

Θυμάμαι έντονα μια σκηνή που μας είχε πάει ο πατέρας μου στο Εθνικό Θέατρο στον εξώστη και έβλεπα την σκηνή από ψηλά. Έπαιζε η Άννα Κυριακού, Ξενόπουλο. Στην έκτη δημοτικού έπαιζα τον Αθανάσιο Διάκο και μου άρεσε. Έχω σκόρπιες εικόνες. Πρέπει αυτές κάτι να δημιούργησαν.

Γιατί δεν σας έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση εδώ και περίπου δέκα χρόνια;

Ο τρόπος που γίνονται κάποια σίριαλ σήμερα δεν με ευχαριστεί. Η διαδικασία. Αν καταλάβω σε μια πρόταση που μπορεί να μου γίνει ότι αυτό έχει αλλάξει, δεν θα είχα πρόβλημα. Μου αρέσει πολύ η τηλεόραση.