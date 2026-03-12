«Λύγισε» η Βίκυ Παγιατάκη βλέποντας φωτογραφίες με τον Γιώργο Μαρίνο: «Πού το βρήκατε αυτό τώρα; – Δεν το πιστεύω»

0

«Ο Γιώργος αγαπούσε πάρα πολύ αυτό που έκανε. Ήταν αεικίνητος»

Σοκαρίστηκε η Βίκυ Παγιατάκη από την έκπληξη που της επιφύλαξε η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή της Πέμπτης στο «Buongiorno», προβάλλοντας παλιά αποκόμματα εφημερίδων και φωτογραφίες από την εποχή του Γιώργου Μαρίνου. Η αστρολόγος δεν έκρυψε τη συγκίνησή της βλέποντας τα δημοσιεύματα εκείνων των χρόνων.

«Αυτό είναι η εφημερίδα “Έθνος”. Πού το βρήκατε αυτό τώρα;» σχολίασε αρχικά, εξηγώντας πως θυμήθηκε αμέσως την περίοδο που είχε δημοσιευτεί το συγκεκριμένο άρθρο.

Η Βίκυ Παγιατάκη αναγνώρισε επίσης μια παλιά φωτογραφία από δεξίωση στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, στην οποία εμφανιζόταν μαζί με τον Γιώργο Μαρίνο. «Δεν το πιστεύω! Εγώ είμαι. Στη Μεγάλη Βρεταννία. Και πίσω είναι η Μάργκαρετ Παπανδρέου», είπε, θυμούμενη μάλιστα μια χαρακτηριστική στιγμή από εκείνη τη βραδιά.

Μιλώντας για τον καλλιτέχνη, αναφέρθηκε στο ταλέντο και την ενέργεια που είχε πάνω στη σκηνή. «Ο Γιώργος αγαπούσε πάρα πολύ αυτό που έκανε. Ήταν αεικίνητος. Έβγαινε, έκανε ένα νούμερο και αμέσως μετά άλλαζε πουκάμισο από τον ιδρώτα και ξαναέβγαινε», ανέφερε.