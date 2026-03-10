Συγκλονίζει ο YouTuber Γιάννης Αεράκης: «Ξεκινάμε χημειοθεραπείες, αδέλφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό»

0

«Το πιστεύω ότι το έχω, νομίζω θα τα καταφέρω και θα βγούμε δυνατοί από αυτή τη μάχη»

Την περιπέτεια υγείας του μοιράστηκε ο YouTuber Γιάννης Αεράκης, αποκαλύπτοντας μέσα από βίντεο ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στα social media, ο ίδιος ανέφερε πως πρόκειται να ξεκινήσει σήμερα χημειοθεραπείες, ενώ μίλησε για την κατάσταση της υγείας του και τη ψυχολογική του διαδρομή τις τελευταίες ημέρες.

«Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω στο νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες, αδέλφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό. Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά.

Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί να μην τα καταφέρουμε… Πιστεύω έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη από όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Το πιστεύω ότι το έχω, νομίζω θα τα καταφέρω και θα βγούμε δυνατοί από αυτή τη μάχη.

Δεν με νοιάζει, δεν το έχω πάρει πεσιματικά, δεν με έχει ρίξει. Υπάρχουν μέρες που είμαι στα πάνω μου, υπάρχουν μέρες που είμαι στα κάτω μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, ο Γιάννης Αεράκης ανάρτησε στο Instagram μία φωτογραφία από το νοσοκομείο.