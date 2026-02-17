Η Δώρα Χρυσικού εκμυστηρεύτηκε: «Προχθές με πήρε ο ογκολόγος μου και μου είπε “είσαι ελεύθερη νόσου”»

0

«Ήχησε στα αυτιά μου σαν να ξαναγεννήθηκα»

Για τη μάχη της με τον καρκίνο μίλησε μεταξύ άλλων η Δώρα Χρυσικού, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική» του Ανδρέα Λαγού.

«Εγώ καλυτέρευσα μετά τον καρκίνο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα ήταν μετά την ασθένειά μου», είπε αρχικά η Δώρα Χρυσικού.

Η Δώρα Χρυσικού είπε στη συνέχεια: «Είναι επειδή συνειδητοποιείς τη θνητότητα κι επειδή φτάνεις πάρα πολύ κοντά στον θάνατο και στην ανημπόρια, να επαναπροσδιορίσεις πάρα πολλά πράγματα και πρωτίστως πράγματα που έχουν να κάνουν με σένα. Άφησα ανθρώπους μετά την ασθένειά μου.

Υπήρχαν άνθρωποι στο περιβάλλον μου που δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το πράγμα, την ασθένεια, μάλλον από υπερβολικό φόβο. Οπότε, με έναν τρόπο έδειξαν κάποιες συμπεριφορές… Ενώ είμαι ένας άνθρωπος που συγχωρεί πολύ εύκολα και δεν κρατάει κακίες, απλά κάποιοι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτό το καινούριο εαυτό που έχω. Οπότε, με έναν τρόπο απομακρυνθήκαμε».

Η Δώρα Χρυσικού ανέφερε επίσης: «Η μητέρα μου με βοήθησε πάρα πολύ και επί της ουσίας με έσωσε. Μου στάθηκε πάρα πολύ, είναι πολύ δυναμική γυναίκα. Αλλά όταν μια μάνα κινδυνεύει να χάσει το παιδί της, ο δυναμισμός πάει περίπατο. Είναι τόσο συγκλονιστικό αυτό για τη ζωή ενός γονιού… Η μαμά μου επέδειξε αδιανόητη ψυχραιμία και πολλή δύναμη φυσικά. Και η σχέση μας μετά από αυτό γλύκανε και βάθυνε».

Κλείνοντας, η Δώρα Χρυσικού αποκάλυψε: «Επειδή κλείνω πενταετία, προχθές έκανα τις εξετάσεις μου και με πήρε ο ογκολόγος μου και μου είπε “είσαι ελεύθερη νόσου”, αυτό ήχησε στα αυτιά μου σαν να ξαναγεννήθηκα».

Δείτε το συγκεκριμένο απόσπασμα στο 5:25: